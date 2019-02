“Ideaal weer voor een terrasje”: lente doet zijn intrede JVS

14 februari 2019

14u14 3 Sint-Niklaas Het is 14 februari en de lente doet zijn intrede. Op de Grote Markt van Sint-Niklaas zitten de zonnigste terrassen al gezellig vol. En de komende dagen wordt het alleen maar beter weer.

14 graden op 14 februari: de lente is er — al even toch — bijzonder vroeg bij dit jaar. Morgen kan het zelfs tot 16 graden worden. Ook in Sint-Niklaas zorgt dat meteen voor de eerste terrasjes van het jaar. Druk is het vandaag al zeker op het terras van Plaza Central op de Grote Markt van Sint-Niklaas. Het is dan ook het terras met de meeste zonuren van alle horecazaken rond de Markt. Ook elders in de stadskern wordt er geklonken op de eerste warme zonnestralen van 2019. “De eerste zon van het jaar: daar genieten we dubbel en dik van. De winter mag snel helemaal voorbij zijn!”, klinkt het.