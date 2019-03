‘Huppel Leest’ in bib: gratis voorleessessies voor baby’s en peuters JVS

21 maart 2019

12u50 0 Sint-Niklaas Op verscheidene plaatsen in Sint-Niklaas zijn er de komende maanden voorleessessies ‘Huppel leest’. Daarmee kunnen ouders de taal- en leesvaardigheid en de emotionele ontwikkeling van hun baby of peuter stimuleren.

De voorleessessies, met professionele begeleiding, zijn gericht naar ouders met heel jonge kinderen. Bedoeling is dat er aan de ontwikkeling van het kind wordt gewerkt door te lezen in boekjes. “Voorlezen helpt niet alleen taal- en leesvaardigheid, maar het stimuleert ook de emotionele ontwikkeling van kinderen. Het maakt niet uit welke taal je thuis met je kind praat, we gaan er samen mee aan de slag. We zingen samen liedjes, we ontdekken versjes, we lezen voor en we ontdekken zo wat je kind leuk vindt”, klinkt het.

Er zijn van maart tot mei sessie op verschillende plaatsen. In basisschool De Tovertuin in de Slachthuisstraat 68 gebeurt dat op vrijdag 22 maart en 3 en 24 mei, telkens van 9 tot 10 uur. Op vrijdag 10 mei zijn er sessies in het bibfiliaal Clementwijk in de Frans van Cauwelaertlaan 177 (9 tot 10 uur) en in het opvangcentrum Westakkers aan de Grote Baan 111 (11 tot 12 uur). Op vrijdag 17 mei tot slot is er nog een voorleesmoment in het Huis van het Kind in de Kazernestraat 35, ook van 9 tot 10 uur.

De sessies zijn gratis. Info: 03/778.37.35, diversiteit@sint-niklaas.be.