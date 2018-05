"Historische stap voor Broederschool" NIEUWBOUW VOOR 400 LEERLINGEN EERSTE GRAAD OFFICIEEL GEOPEND JORIS VERGAUWEN

03 mei 2018

02u47 0 Sint-Niklaas De Broederschool heeft gisteren officieel de grote nieuwbouw voor de eerste graad geopend. Aan dat nieuwe moderne schoolgebouw van 10 miljoen euro is anderhalf jaar gewerkt. Zowat vierhonderd leerlingen van de eerste graad krijgen er vanaf september hun nieuw plekje.

Geen sleutels meer, geen krijtborden, geen overvolle boekentassen of donkere leslokalen: de leerlingen van de eerste graad van de Broederschool zullen op 1 september even met de ogen knipperen. Naar school gaan wordt er een heel nieuwe beleving. De nieuwbouw aan de Kroonmolenstraat geeft weer hoe een school er in de huidige tijdsgeest moet uitzien. Leerkrachten komen binnen met een badge, in de klassen hangen digitale borden met een aanraakfunctie, in de gangen krijgt elke leerling een persoonlijke locker en overal in de ruime gangen en lokalen valt het licht gulzig binnen. Wifi is in dit gebouw vanzelfsprekend. Maar hypermodern hoeft ook niet 'snel' te betekenen. Er zijn comfortabele gesprekslokalen ingericht, waar leerkrachten jongeren individueel of in kleine groepjes even apart kunnen spreken. En in de tuin op de speelplaats, die binnenkort nog wordt aangelegd, komt er ook een 'wifi-vrije' zone, een plek waar smartphones en tablets dan weer níet welkom zijn. "Dit nieuw schoolgebouw geeft veel vrijheid en openheid, in die zin is het zeker vernieuwend. Maar er is altijd evenwicht nodig, zonder te willen verbieden. Daarom leren we jongeren hier ook omgaan met vrijheden en keuzes. Dat moet dit gebouw zeker uitstralen. Er is pedagogisch heel nauwgezet over nagedacht", schetsen directeur eerste graad Lode Corveleyn en algemeen directeur Katty Moeykens van de Broederscholen.





De bouw van deze nieuwe school startte in november 2016, waarbij eerst een hele huizenrij in de Kroonmolenstraat tegen de grond ging. Anderhalf jaar later is de school klaar en die beschikt over 24 klassen, een ondergrondse fietsenstalling voor vierhonderd fietsen, vergaderzalen, een keuken en een eetzaal voor vierhonderd leerlingen. Twee speelplaatsen worden ook omgevormd tot één groene buitenruimte met sportaccommodatie. "De plannen dateren al van de jaren '90. Pas in 2016 kregen we definitief groen licht met de toewijzing van de nodige middelen. We hebben een lange weg afgelegd. Dit is dan ook een historische stap voor de Broederschool in het stadscentrum." De nieuwe school kostte tien miljoen euro, waarvan de school zelf veertig procent betaalt. "En het is geen eindhalte voor onze Broederscholen, dit kadert in een masterplan van 19 miljoen euro, want ook in de Biotechnische school en in Lokeren komen er nog vernieuwingen."