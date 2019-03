“Helaas zijn we geen echte superhelden”: opvoeders en leerkrachten voeren actie JVS

20 maart 2019

17u33 0 Sint-Niklaas Aan de campus Aangepast Onderwijs van de scholen voor buitengewoon onderwijs MPI Kompas en SBSO Baken hebben opvoerders en leerkrachten woensdagvoormiddag actie gevoerd. Verkleed als superhelden toonden ze hun ongenoegen over de noden en tekorten op hun school en in hun internaat. “Onze leerlingen verdienen beter.”

Naast het MPI Kompas en SBSO Baken bevindt zich ook het internaat IPO op de campus Aangepast Onderwijs, aan de Bellestraat en Eekhoornstraat in Sint-Niklaas. Het opvoedend en onderwijzend personeel voerde er vandaag actie aan de schoolpoort. “We hebben niet de gewoonte om te staken. We zijn gepassioneerd met onze job bezig. We voeren hier even actie en gaan straks weer aan de slag. Maar we willen echt wel een signaal geven vandaag. Want naast de gekende problemen in het onderwijs willen ook wij onze stem laten horen, als opvoerders”, legden Margriet D’Hollander en haar collega’s uit.

“In ons internaat verblijven 44 kinderen en jongeren tussen 6 en 21 jaar. Het zijn kwetsbare jongeren, elk met hun eigen achtergrond en rugzak. Door een tekort aan personeel en de stijgende administratieve druk kunnen we ons echter niet voor hen inzetten zoals we zouden willen. Ze hebben nood aan specifieke hulp en ondersteuning. Die jongeren verdienen beter, zowel in het internaat als op school. Het doet pijn om dat vast te stellen. Want al zijn we vandaag verkleed als superhelden, we zíjn dat helaas niet. Soms zorgt dat voor schrijnende situaties, terwijl er intussen ook nog eens zo’n lange wachtlijsten zijn. Voor niemand is dit goed. We nodigen de beleidsvoerders uit om echt eens te komen kijken.”