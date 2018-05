"Had liever 'free run' tegen Sven gelopen" JOE-LUISTERAAR KLOPT SVEN NYS TIJDENS 100 METER VRIJE SLAG SVEN PONSAERTS

17 mei 2018

02u28 0 Sint-Niklaas Al sportend Sven Nys kloppen op eigen bodem, het is er niet veel gegeven. Maar Koen Van Riet dook voor 'De Grote Prijs Sven Nys' van Joe gisteren samen met de meervoudige kampioen het zwembad van Tremelo in. Na 100 meter Vrije slag tikte hij als eerste aan.

Voor de 'play-offs' van hun wedstrijdrubriek 'De Grote Prijs Sven Nys' stuurt het Joe-ochtendduo Sven Ornelis en Anke Buckinx de 'Kannibaal van Baal' wekelijkse in de strijd tegen Joe-luisteraars. Na een strafschoppenreeks en een wedstrijd kogelstoten, dook Sven Nys (42) gisteren voor zijn derde uitdaging het zwembad van Tremelo in.





Na twee verloren uitdagingen, beluste de voormalige cyclocrosser op revanche. Uitdager van dienst: Koen Van Riet (43) uit Sint-Niklaas. "Ik ben, zoals zovelen, al vele jaren een heel groot fan van Sven. Met zijn passie voor zijn sport en de manier waarop hij er voor leeft, is hij nog steeds een voorbeeld voor velen", vertelt Van Riet. "Ook bijna-leeftijdsgenoot radiomaker Sven Ornelis volg ik al sinds zijn tijd bij Donna. Deelnemen lag dus voor de hand."





Dat het zwemmen werd, was niet Koens keuze. "Eigenlijk had ik graag eens een 'free run' tegen Sven gelopen. In Sint-Niklaas heb ik sinds enkele jaren mijn eigen vereniging 'Parkour Waasland', waarmee we met gediplomeerde trainers al sportend kinderen van straat houden. We leren hen daarbij al springend en klauterend zo efficiënt mogelijk van object over object van punt A naar B te lopen", vertelt hij. "Dat ik daarnaast als amateur-triatleet ook wel een zwemmer ben, is mooi meegenomen. Als parkour mijn hobby is, dan is triatlon mijn sport. Of ik kans maak tegen Sven? Geen idee. Ik weet ook niet in welke mate zwemmen in zijn trainingsschema zat."





"Niet", reageert Sven droog. "Ik ben ook helemaal geen zwemmer. Ik denk dus dat ik het wederom 'aan mijne rekker' zal hebben (lacht)."





Vier seconden sneller

Van Riet klaarde de 100 meter Vrije slag inderdaad het snelst: in 1 minuut en 17 seconden. "Een persoonlijke recordtijd, dankzij de motiverende tegenstand van Sven." Ondanks de massale aanmoedigingen van de Tremelose schoolkinderen die gistervoormiddag hun zwemles afwerkten, tikte Nys vier seconden na winnaar Koen aan. "Geef mij maar de fiets. Mijn armen, helemaal verstijfd. Ik ben kapot. Koen heeft niet alleen een veel gespierder bovenlichaam, hij is ook een ervaren 'keerder', het punt waarop ik telkens veel tijd verloor. Na 50 meter voelde ik me ook volledig stilvallen. Een gebrek aan techniek. Het was uiteindelijk nog spartelen om er te geraken. Koen is dus de terechte winnaar."





Het relaas van de uitdaging is op maandagochtend 28 mei tussen 6 en 9 uur te horen op Joe.