“Grote inspraakronde over beleidsprogramma op komst”: stad plant huis-aan-huis bedeling beleidsfolder, straatenquêtes en overlegtafels JVS

26 februari 2019

17u26 0 Sint-Niklaas Om het beleidsprogramma 2019-2024 vorm te geven, wil het Sint-Niklase stadsbestuur dit voorjaar een grote inspraakronde organiseren. “We zullen het veel ruimer en heel anders aanpakken”, kondigt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) aan.

“We hebben de vorige twee bestuursperiodes gemerkt dat de inspraakprocedure bij de opmaak van het witboek tot weinig inbreng leidde. Daarom willen we het nu anders aanpakken”, aldus Dehandschutter. Twee dagen na de verkiezingen van 14 oktober hadden N-VA, Groen en Open Vld een bestuursakkoord met tien punten. Een volgende stap komt er volgende maand, met een eerste versie van het beleidsprogramma, dat op 22 maart wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. “Na die gemeenteraad van maart starten we met een inspraakronde, tot juli. We willen de bevolking informeren over het beleidsprogramma, op een toegankelijke manier. Dat doen we met een huis-aan-huisbedeling van een folder waarin we het beleidsprogramma samenvatten. We gaan ook de straat op, om enquêtes af te nemen van passanten. Dat kunnen ook niet-Sint-Niklazenaren zijn. Iedereen moet immers de kans krijgen zijn mening te geven, ook wie hier alleen maar werkt of naar school gaat bijvoorbeeld. Daarnaast zullen we in de stad en de deelgemeenten ‘overlegtafels’ organiseren, waarmee we inwoners samenbrengen rond bepaalde thema’s. Uiteindelijk willen we tegen september starten met de opmaak van het financieel meerjarenplan, om daarmee in december klaar te zijn.”

Voor sp.a-raadslid Kris Van der Coelden is dat té lang. “De meerderheid trekt bijna een volledig jaar uit voor het beleidsprogramma. Dat zal voor onduidelijkheid en stilstand zorgen in vele dossiers. We vragen de meerderheid ook expliciet om géén reclamefolder te maken van het document dat huis-aan-huis wordt verspreid.”

Frans Wymeersch (Vlaams Belang): “Dit gebeurt niet toevallig in april en mei, vlak voor de verkiezingen. Dat is weer een goeie zet van de meerderheid. Opvallend is ook dat er snel eerst een coalitie wordt gevormd en dan pas over inhoud wordt gesproken. Bovendien kun je zo’n hele inspraakronde in vraag stellen: als je overtuigd bent van je programma, moet je dan al die kosten maken?”