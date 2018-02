"Greg heeft mijn tips niet nodig, hij kan de stress zelf de baas" ZUS VAN OLYMPISCH KAMPIOEN PUBLICEERT BOEK ROND EVENWICHTIG LEVEN JORIS VERGAUWEN

03 februari 2018

03u03 0 Sint-Niklaas Het nieuwe boek van Claudia Van Avermaet (36), zus van wielerkampioen Greg, ligt volgende maand in de winkel. In 'Power Boost' geeft ze tips om gezond en evenwichtig te leven. Of broer Greg die tips kan gebruiken? "Mindfulness en yoga kunnen inderdaad helpen om stress een plaats te geven, maar Greg kan dat perfect zelf."

'Powerloft' is de naam van Claudia's project rond gezonde voeding en yoga, 'Veloloft' is de fietsenzaak in Eke die ze samen met haar toekomstige echtgenoot en oud-wielrenner Rik Verbrugghe uitbaat. Vlak naast de fietsenzaak bevindt zich de uitvalsbasis van wielerploeg BMC, waarvan broer Greg Van Avermaet de grote kopman is. Claudia leeft dus midden in het wielrennen. Als geen ander voelt zij dat de winter op zijn einde loopt. Maar in plaats van genieten van de ontwakende natuur, betekent het voorjaar voor de familie Van Avermaet de flitsende kleuren van het voorbijscheurende peloton, het gekraak van de wielen over de kasseien en de stress van steile ambities.





Leeft de familie mee met Greg?

"Uiteraard. Deze week is het bij mij al beginnen kriebelen. Greg rijdt nu de Ronde van Valencia. Een voorbereidingskoers, maar we zijn dus begonnen. En dan zoek ik uit of ik ergens online die koers kan volgen, om te weten hoe Greg het doet. Rik (sportief manager bij Bahrain-Merida, de ploeg van onder meer Vincenzo Nibali, red.) is er ook, dus hij houdt ons ook op de hoogte. Om maar te zeggen: het duurt dus niet tot het Vlaamse openingsweekend vooraleer ik de spanning voel!"





Weet jij nu al of Greg goede benen heeft?

"Greg zegt altijd dat hij goed is. Hij ís ook altijd goed, en toch vraag ik me telkens af of het klopt. Daarom is zo'n seizoensbegin altijd spannend. Bij de start van een wedstrijd zie ik wél meteen of hij zich goed voelt, aan zijn uitstraling en zijn positie op de fiets. Soms kan hij zoveel kracht uitstralen. Dan weet ik: 'Het zal moeilijk zijn om hem vandaag te kloppen'."





Zie je je broer vaak in de winter?

"Ik zie Greg amper. Hij zit bijna de hele tijd in Spanje! (lacht) Hij is nu al ongeveer een maand weg van huis. Hij bereidt zich graag in Spanje voor, ook omdat de vrieskou niet goed is voor zijn hielblessure."





Je bent intensief bezig met gezonde voeding en yoga. Geef je Greg ook tips?

"We praten uiteraard soms wel eens over mijn passies en bezigheden, maar het is niet aan mij om hem tips te geven. Mindfulness en yoga zijn heel goed om drukte en stress een plaats te geven, om dat los te laten. Maar hij kan dat perfect zelf. Hij is heel zelfzeker, hij heeft veel vertrouwen in zichzelf en in de manier waarop hij dingen aanpakt. En hij is sowieso al heel goed omringd. Hij heeft wel graag familie rond zich, maar dan hoeft het echt niet altijd over wielrennen te gaan. Dan laat hij graag eens die focus los."





Lijken jullie op elkaar?

"We hebben wel gelijkaardige karakters, al ben ik iets uitbundiger. Hij is vrij gesloten en rustig, maar wel heel gevoelig. We zijn sowieso allebei heel nuchter en staan met onze voeten op de grond."





Straks in maart, midden in het wielervoorjaar, komt jouw boek 'Power Boost' uit, de opvolger van 'Power Body'.

"Daar kijk ik ook naar uit natuurlijk. Ik wil mensen tips geven over gezondheid, levensstijl, sport en evenwicht. Veel mensen zijn immers op zoek naar een gezonde levensstijl in combinatie met een gezin en werk, zonder dat ze daarbij tot in het extreme moeten gaan. Er is echter een overaanbod vandaag, waardoor velen amper nog het bos door de bomen zien. Uiteindelijk maakt iedereen best voor zichzelf uit wat de meest geschikte formule is. Met mijn boek probeer ik een leidraad aan te reiken, hoe je op een evenwichtige manier je eigen gezonde weg kan volgen, met respect voor je eigen gewoontes en ambities."





Is het voor jou evident om altijd dat

evenwicht te vinden?

"Ik ondervind ook elke dag hoe je wordt gepusht om op die sneltrein te stappen. Als je soms eens afstapt of stilstaat, zie je dat er vragen worden gesteld. Je moet al sterk in je schoenen staan om rust te nemen, om nee te zeggen. Ik merk zelf ook dat het niet altijd evident is om je eigen positieve energie vast te houden."





En dan staat er weer zo'n stressvol

wielervoorjaar te wachten.

"De start van zo'n nieuw seizoen, dat went nooit. We leven als gezin al zolang mee met Greg. We hebben hem zien groeien. Je wordt als familie emotioneel als je ziet dat hij zijn droom waarmaakt. Straks, bij het openingsweekend, is het weer stress alom natuurlijk. Ik zal met papa gaan kijken langs het parcours. En daarna bouwt die stress zich op naar de Ronde van Vlaanderen. Na zijn olympische titel is er wel wat druk weggevallen, maar nu moet hij het wél telkens opnieuw weer waarmaken."





Wanneer zal zijn jaar geslaagd zijn voor jou?

"Ik vind zijn carrière nu al geslaagd. Maar Greg blijft ambitieus. Wat hij spijtig vindt, is dat er geen enkele trui is voor de overwinningen die hij al heeft behaald. Zelfs voor zijn olympische titel heeft hij alleen maar gouden randjes aan de mouwen. Ik wens hem dus een trui toe dit jaar. En de wereldtitel zou een droom zijn!"