“Geen kleerscheuren meer bij rustpauze op bank”: stad plaatst nieuwe zitbank op vraag van buurt, fietsers en wandelaars JVS

30 januari 2019

10u55 0 Sint-Niklaas De stad heeft op de hoek van de Groenstraat, Gentstraat en Kerkstraat in Belsele een nieuwe zitbank geplaatst. Dat gebeurde op vraag van fietsers en wandelaars, die er graag even uitrusten zonder evenwel hun kleren te scheuren aan de versleten bank.

Al heel wat sport- en koersbroeken zijn de voorbije jaren gesneuveld op het bankje in Belsele. De houten zitbank was zo ruw geworden dat de kledij van fietsers en wandelaars er in vast haakte en scheurde. Buurtbewoners van het kruispunt van de Groenstraat, Gentstraat, Moortelhoekstraat en Kerkstraat in Belsele waren er dan ook niet over te spreken dat hun zitbank in zo’n slechte staat verkeerde. Ze betreurden het ook dat niemand uit de buurt er nog gebruik van maakte. En ook fietsers en wandelaars hadden genoeg kleerscheuren opgelopen om er nog een welverdiende rustpauze in te lassen. “Ik ben vorige zomer aangesproken door mensen uit die buurt. Ik ben zelf een fervent fietser en ben de situatie ter plaatse gaan bekijken. Het was correct: de zitbank nodigde echt niet meer uit om er op te gaan zitten”, vertelt voormalig gemeenteraadslid Patric Gorrebeeck (CD&V), die de stadsdiensten op de hoogte bracht. “Iedereen uit de buurt was het erover eens dat de zitbank een grondige schuur- en verfbeurt nodig had of dat ze moest worden vervangen door een bank met materiaal dat beter tegen de tijd en het weer bestand is.”

Bij het stadsbestuur vielen de bekommernissen vanuit de buurt niet in dovemansoren. Twee dagen geleden is er een nieuwe zitbank geplaatst. Als straks de winter voorbij is, de buurt weer buitenkomt en fietsers en wandelaars opnieuw op pad gaan, moet de zitbank weer uitgroeien tot een gezellig plekje, voor rust en ontmoeting. “Niks zo leuk als een welverdiende rustpauze tijdens een mooi fietstochtje, op een goed onderhouden zitbank onderweg. Waarvoor onze oprechte dank!”, klinkt het.