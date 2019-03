“Geef zwangerschapskledij en babyspullen een nieuw leven”: Ruilhuis BizaBijs van start JVS

22 maart 2019

15u24 0 Sint-Niklaas Op dinsdag 26 maart opent Ruilhuis BizaBijs de deuren in het Huis van het Kind. Ouders van jonge kinderen tussen 0 en 3 jaar kunnen er zwangerschapskledij en baby- en peuterspullen ruilen.

Het ruilen zal er gebeuren met stempels. Elk stuk in het Ruilhuis BizaBijs heeft een bepaalde stempelwaarde. Stempels verdien je door eigen spullen binnen te brengen. Extra stempels kan je verkrijgen door deel te nemen aan activiteiten. De stempels op een spaarkaart kunnen worden ingeruild voor zwangerschapskledij en baby- en peuterspullen tot kledingmaat 110.

“Het Ruilhuis richt zich zowel naar gezinnen die voor het eerst een kindje krijgen als naar gezinnen met jonge kinderen die hun spullen ontgroeid zijn. We zetten in op het hergebruik, in samenwerking met verscheidene lokale welzijnspartners. Het open houden, sorteren, reinigen en herstellen van de spullen gebeurt door medewerkers van het Opleidings- en Oriënteringscentrum en door vrijwilligers”, klinkt het.

Naast het ruilen is het ook een plek voor ontmoeting, waar ouders met een kopje koffie ervaringen kunnen uitwisselen. Het Ruilhuis BizaBijs is elke dinsdag open van 9.30 tot 12 uur in het Huis van het Kind in de Kazernestraat 35 in Sint-Niklaas.

Info: 03/778.37.00, www.huisvanhetkind-sint-niklaas.be.