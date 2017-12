"Geef kans aan burgerbegroting" 02u51 25 Sint-Niklaas CD&V-gemeenteraadslid Ali Salhi lanceert een opmerkelijk voorstel. Hij wil in Sint-Niklaas de inwoners de kans geven een 'burgerbegroting' op te maken.

"Omdat zij hun wijk en buurt het best kennen. In onze stad met ruim 76.000 inwoners zouden bewoners op die manier mee kunnen beslissen over de verdeling van een stukje van het volledige stadsbudget", schetst Salhi, die inspiratie haalt in het buitenland.





Brazilië

"Het komt oorspronkelijk uit Brazilië, maar in Duitsland gebeurt het intussen ook al in zo'n 250 gemeenten, waaronder Keulen, Hamburg en delen van Berlijn. In ons land zien we een kentering. Kortrijk heeft een burgerbegroting rond projectenkeuzes, Oldebroek in Nederland heeft een pilootproject in twee dorpen en het district Antwerpen maakte 10 procent van de begroting van 1 miljoen euro vrij voor beleidskeuzes vanuit de bevolking. Met de verkiezingen in het vooruitzicht zouden we hier over de partijgrenzen heen over moeten kunnen nadenken, om de mondige Sint-Niklase burger beter te betrekken bij het beleid."





(JVS)