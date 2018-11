‘Food for Life’ voor vzw Vesta JVS

09 november 2018

20u39 0 Sint-Niklaas Op zondag 18 november is er ‘Food for Life’, een initiatief ten voordele van de vzw Vesta. Die instelling voor volwassenen met een beperking zou graag paarden aankopen om in de therapie in te zetten.

Het initiatief gaat uit van hobbykok Ronny Suy en Bart Foubert, peter van de vzw Vesta, die hun schouders onder ‘Food for Life’ zetten om de vzw Vesta te steunen. Het eetfestijn wordt volgende zondag georganiseerd in de school Forum Da Vinci aan de Parklaan. De opbrengst gaat naar een therapeutisch project van de vzw Vesta. De instelling voor volwassenen met een geestelijke beperking in Sint-Niklaas zou graag twee paarden aankopen die voor de patiënten een heel grote therapeutische waarde hebben. “Een lokaal initiatief met aandacht voor mens en dier, dat is het paardenproject van Vesta. Dit project verdient meer dan onze steun”, klinkt het.

Op het menu bij ‘Food for Life’ staan braadkip met appelmoes en kroketten of een vegetarische ovenschotel, telkens met dessert. Voor kinderen is er een apart kindermenu. Inschrijven kan via de website www.vestavzw.be. De deelnameprijs bedraagt 20 euro per persoon, het kindermenu kost 12 euro. Komen eten, kan die zondag in twee shifts: ofwel van 11.30 tot 13.30 uur, ofwel van 13.30 tot 15.30 uur.