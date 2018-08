"Flanders Horse Event is elk jaar weer speciaal" 02 augustus 2018

02u37 0 Sint-Niklaas Het Flanders Horse Event is gisteren van start gegaan met een concours tussen een dertigtal regionale clubs. Een jaarlijkse hoogdag voor de lokale hobbyruiters.

Met elk jaar tussen de 15.000 en de 20.000 bezoekers is het Flanders Horse Event een klassieker geworden voor Belgische én buitenlandse liefhebbers van de paardensport. Op het domein d'Heyboght in Beervelde staan ruiters van meer dan twintig nationaliteiten aan de start van het outdour concours. De finale in de zwaarste categorie staat op zondagnamiddag gepland, maar voor de vele lokale ruiters was gisteren de hoogdag. Zoals elk jaar stond de 'Battle of the Clubs' op het programma. Regionale amateurclubs strijden dan voor een plekje in de finale, net na de 'Grand Prix' op zondag.





"Wij komen ondertussen al vijf jaar", zeggen Fleur De Graaf en Astrid De Visscher opgetogen. Ze vertegenwoordigen La Rosteehoeve uit Sint-Niklaas. "Dit is een 'wow-piste'. Het is de ideale wedstrijd voor mensen die jumping als een hobby zien. Hier doen we telkens ervaring op. De sfeer is hier ook gemoedelijk, én het is dichtbij. En rijden voor zoveel toeschouwers: dat is altijd genieten. Zelfs onze paarden zijn onder de indruk. Volgend jaar? Dan komen we zonder twijfel opnieuw."





De komende dagen zit het programma van het event eivol. Op zaterdag is de jaarlijkse familiedag gepland, met onder meer ponyritten, springkastelen en een bezoekje van enkele Studio 100-figuren. De toegang is gratis. (OSG)