'Fitmom' Delphine Steelandt signeert in shopping center 16 mei 2018

Op vrijdag 25 mei komt Delphine Steelandt naar het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas voor een voorstelling en een signeersessie van haar boek #Fitmom. Dat boek is net uit en staat intussen in de top vijf van meest verkochte boeken in Vlaanderen. Delphine Steelandt is sportinstructrice en voedingsdeskundige en ontwikkelde het programma '100 Days of Dedication', dat een balans moet bieden tussen gezonde voeding, veilig en uitdagend sporten en het scheppen van de juiste mindset.





Delphine kreeg heel wat aandacht voor haar unieke mama-baby fitness. De signeersessie vindt plaats in Shop-66 in het Waasland Shopping Center, van 17 tot 18.30 uur. (JVS)