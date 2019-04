‘FC Sint-Niklaas’ start met jeugdvoetbal op Puyenbeke: “Gaan hier een nieuw voetbalhoofdstuk schrijven” JVS

04 april 2019

08u49 1 Sint-Niklaas SKB Sint-Niklaas gaat vanaf volgend seizoen van start met een jeugdwerking op sportsite Puyenbeke. De club verandert van naam en wordt FC Sint-Niklaas. Met de stad Sint-Niklaas is er een huurovereenkomst bereikt.

Zoals bekend wil Waasland-Beveren zich terugtrekken uit Puyenbeke in Sint-Niklaas en de jeugdwerking concentreren in Beveren. Daarmee wordt de erfpachtovereenkomst, die nog loopt tot 2032, beëindigd. De afwikkeling van die overeenkomst met de stad is nog aan de gang. Voor zowat 180 jeugdspelers, die actief zijn bij Waasland-Beveren in Sint-Niklaas en niet mee kunnen verhuizen naar Beveren, moest er een oplossing worden gezocht. Voetbalclub SK Belsele, dat ook op Puyenbeke speelt, was daarvoor de logische keuze. De derdeprovincialer beschikt echter niet over een eigen jeugdwerking en stelde zich de voorbije weken veel vragen. Die onduidelijkheid is de voorbije dagen uitgeklaard. SKB Sint-Niklaas heeft gisteren met de stad een huurovereenkomst bereikt. De club gaat vanaf volgend seizoen van start met jeugdvoetbal op Puyenbeke. Het zal daarvoor drie terreinen huren én de grote kantine op Puyenbeke beheren. Meteen verandert de club ook van naam en wordt FC Sint-Niklaas. “We zijn al sinds midden februari in overleg. Eind vorige week was het schattingsverslag klaar en konden we met concrete cijfers aan tafel gaan zitten. Dan zijn we snel tot een akkoord gekomen”, klinkt het bij schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA) en FC Sint-Niklaas-voorzitter Herwig Hanssen.

“Veel interesse"

Gisterenavond lichtte het bestuur van de club de toekomstplannen toe aan enkele tientallen ouders. “Er is veel interesse. Het is logisch dat de ouders van die 180 jeugdspelers een oplossing zoeken voor hun kinderen. Die wilden wij ook zo snel mogelijk aanreiken. In de meeste clubs beginnen de voorbereidingen en inschrijvingen voor volgend seizoen rond deze tijd. Voor ons wordt het een drukke periode nu, met de uitbouw van onze club en de zoektocht naar trainers en medewerkers. Maar er is heel veel enthousiasme. We hopen dat we kunnen starten met zo'n 125 jeugdspelers, ook budgettair. Dan kunnen we een mooie start nemen met het jeugdvoetbal. We hebben alleszins veel goesting om hier een nieuw voetbalverhaal te schrijven.”

FC Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 en vrijdag 26 april inschrijvingsmomenten, telkens vanaf 18.30 uur op Puyenbeke.

