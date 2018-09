"Elk kind een gezonde lunch op school" Sp.a pleit voor 'brooddoosrevolutie' JVS

03 september 2018

13u16 0 Sint-Niklaas Te veel kinderen gaan met een lege brooddoos naar school. Sp.a wil daarom in Sint-Niklaas starten met een proefproject in de twee stedelijke basisscholen waarbij elk kind een gezonde maaltijd krijgt aangeboden.

Sp.a lanceert het voorstel in Sint-Niklaas onder de noemer 'brooddoosrevolutie'. "Het kan echt niet meer vandaag dat er kinderen honger moeten lijden op school. Kinderen die naar school gaan met lege brooddozen en dus niet eten 's middags krijgen gezondheidsproblemen. Ook slechtere schoolresultaten kunnen het gevolg zijn. Daarom lanceren we het plan om elk kind in de lagere school een gezonde maaltijd aan te bieden over de middag. Die maaltijd moet voedzaam en gezond zijn en bereid worden met verse producten uit eigen streek", klinkt het bij sp.a in Sint-Niklaas, dat wil starten met een proefproject in de twee stedelijke basisscholen De Droomballon in Nieuwkerken en Gavertje Vier in Belsele. "We willen nagaan hoe we dat best vorm kunnen geven en intussen in overleg gaan met alle scholen via het Lokaal Overlegplatform", stelt sp.a-schepen Christel Geerts. Leerkracht en sp.a-kandidaat Kim Van Luyck: "Ik maak het soms mee dat kinderen met weinig of geen eten naar school komen. Dan breekt mijn hart als leerkracht en als moeder."

Kinderarmoede

Het aantal kinderen dat in Sint-Niklaas in kansarmoede opgroeit, stijgt bovendien jaar na jaar. Nu gaat het al om meer dan een kwart van de kinderen. Volgens de kansarmoede-index van Kind & Gezin is de situatie in Sint-Niklaas zelfs onrustwekkend. Het aantal kinderen dat in een kansarme omgeving opgroeit, is gestegen van 23,1 procent in 2016 naar 26,3 procent in 2017. In 2007 gaf de index nog maar 5,9 procent aan.

