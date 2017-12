"Eindelijk erkenning voor mijn sport" De warmste verhalen van 2017 | WERELDKAMPIOENE AEROBICS LISSA VAN BRANDE BLIKT TERUG OP WONDERJAAR JORIS VERGAUWEN

02u23 0 Foto JVS Lissa Van Brande heeft haar droomjaar beleefd: ze werd Belgisch, Europees en wereldkampioene aerobics. Sint-Niklaas Lissa Van Brande (23) uit Sint-Niklaas mag trots zijn op haar voorbije jaar. Ze kroonde zich namelijk tot Belgisch, Europees en wereldkampioene in aerobics. Geen enkele andere Belgische heeft haar dat ooit voorgedaan. Maar ze is ook dankbaar voor de erkenning die eindelijk volgde. "Niet zozeer voor mezelf, maar vooral voor de sport. Die blijft nog te vaak onder de radar."

Eind oktober werd Lissa Van Brande in het Nederlandse Leiden wereldkampioene aerobics. Eerder dit jaar haalde ze in Tsjechië ook al de Europese titel binnen en werd ze Belgisch kampioen. 'Vlaamse Lissa (23) is fitste ter wereld', titelde onze krant na haar wereldtitel. "Ik had het niet verwacht, maar ik vond het wel fijn om te lezen", lacht Lissa. 'Sports aerobics' is een discipline die in ons land nog niet echt goed gekend is, maar die wel het uiterste vergt van de atleten. Zij combineren namelijk kracht, uithouding en lenigheid met artistieke elementen, zoals dans en expressie."





Studeren

Lissa traint dagelijks anderhalf tot twee uur in de Sint-Niklase club Fysiofit, waar ze ook jongeren traint. Ze is opgegroeid met aerobics, maar een professionele carrière uitbouwen, is onmogelijk. Voor haar wereldtitel bedroeg het prijzengeld amper honderd euro. Lissa studeert verder ook nog. In hogeschool Odisee in Sint-Niklaas is ze bezig met een bachelor Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding-Economie. Eerder behaalde ze al een bachelor Rechtspraktijk. "Het leven gaat dus gewoon verder, wereldtitel of niet", lacht ze.





Media-aandacht

"Veel is er voor mij niet veranderd, al ben ik wel blij dat die wereldtitel toch wat heeft losgemaakt. Er is heel wat media-aandacht geweest en dat was fijn. Na die wereldtitel bleef het dat weekend nog rustig, maar door het krantenartikel in Het Laatste Nieuws op maandag veranderde dat. Plots was er veel interesse voor mijn prestatie en dat was leuk. Na al die inspanningen vond ik het fijn om eens in de aandacht te staan. Niet zozeer voor mij persoonlijk, ik was vooral blij dat ik mijn sport eens volop in de belangstelling kon zetten. Aerobicsatleten hebben het namelijk niet makkelijk. We moeten even hard trainen als andere sporters, maar dat komt veel minder in de aandacht. Niet dat ik gefrustreerd ben, maar het is wel extra leuk dat de schijnwerpers toch eens even op deze sport gericht zijn. Ik doe dit al bijna heel mijn leven. Ik heb mijn kinderdroom bereikt. Maar ik voel me ook ergens een soort vertegenwoordiger van deze sport."





Steun

Ook voor familie en vrienden was al die aandacht toch even schrikken. "Ze zijn er minstens zo hard van geschrokken als ikzelf. Toch was het mooi om mee te maken omdat ze het me zo graag gunden. Iedereen was fier en blij. Ook op school kreeg ik veel reacties. We zijn allemaal sporters onder elkaar en dat schept een band. Ze begrijpen goed waarmee ik bezig ben en ze weten wat ik ervoor doe. Van hen heb ik ook veel steun gekregen."





Unieke prestatie

Van Brande begon op haar zesde met aerobics door haar moeder en neemt al sinds haar elfde deel aan internationale wedstrijden. Ze haalde voor België al de meeste titels binnen in de jeugdcategorieën. Samen met Marlies Torfs en Aaike Foubert werd ze in 2015 al eens wereldkampioene als team, maar dat deed ze nu dus ook solo. Een enorme prestatie, tegen vrouwen uit alle hoeken van de wereld. Ze is ook de eerste Belgische atlete ooit die erin geslaagd is wereldkampioen aerobics te worden. "Het was een fantastisch jaar natuurlijk. Alles klopte, alle puzzelstukjes vielen perfect in elkaar en ik werd niet geremd door blessures. Ik heb zelfs het gevoel dat ik nog beter kan. Ik kijk dus zeker uit naar 2018."





Opofferingen

In maart volgt weer het Belgisch kampioenschap, het volgende grote doel voor Lissa. Nog even tijd dus, al laat ze zich ook weer niet te veel gaan in deze feestperiode. "Ik zit niet in een intense opbouwperiode naar een wedstrijd, dus ik hoef niet strikt op te letten. Maar als sporter heb je je een bepaalde levensstijl eigen gemaakt. Feestjes vermijd ik niet, maar ik blijf nooit lang. Ik weet wat mijn doel is en daar horen ook opofferingen bij. Ik geef ook op zaterdag en zondag om 9.30 uur training aan jongeren, dus laat uitgaan zit er sowieso al niet in. Ook in deze eindejaarsperiode blijven we trainen. Zo stond er op tweede kerstdag een trainingssessie gepland en ook morgen zal dat het geval zijn. Feesten in de nacht van oud naar nieuw? Ik houd het eigenlijk liever rustig, gezellig bij de familie. En ik lust geen alcohol, dus ik drink nooit. Voor een sporter is dat mooi meegenomen."