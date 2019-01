“Eindelijk aanzet tot asbestafbouwplan, maar het gaat niet ver genoeg”: actiecomité ‘Asbeststort Dicht’ reageert op asbestplan JVS

30 januari 2019

18u24 0 Sint-Niklaas Het actiecomité ‘Asbeststort Dicht’ en de PVDA zijn tevreden met de eerste aanzet tot een asbestafbouwplan van de Sint-Niklase bestuursmeerderheid, maar vinden dat het niet ver genoeg gaat. Het heeft ook bedenkingen bij het budget en het betreurt dat er nog geen sprake is van een sanering van de terreinen van SVK.

“Na het schandaal rond het asbeststort van SVK en de vele verhalen van asbestslachtoffers is er eindelijk een opkomend asbestbewustzijn in het stadhuis. Sint-Niklaas is dan ook opgezadeld met een immense asbestinventaris. De piek aan asbestslachtoffers wordt volgens onderzoekers en artsen ook pas verwacht tussen 2020 en 2025. Dit asbestplan is een eerste aanzet, maar gaat niet ver genoeg. Een sanering en herbestemming van de vervuilde SVK-gronden is nog lang niet in zicht, ook niet in dit plan”, zegt Pieter Heymans van het actiecomité ‘Asbeststort Dicht’.

Naast Vlaamse subsidies via OVAM voor asbestsaneringsprojecten voorziet de stad zelf een budget van jaarlijks 45.000 euro. “Wat natuurlijk in schril contrast staat met de kostprijs van de nieuwe vleugel van het stadhuis. Dit lijkt daarom slechts een druppel op een hete plaat. Ook de aanstelling van een projectcoördinator gaat niet ver genoeg. Die wordt enkel in dienst genomen voor de duur van de Vlaamse subsidie. Jammer genoeg komt er dus geen vaste kracht in het stadhuis om een duurzaam asbestbeleid uit te stippelen in dé asbesthoofdstad van ons land. Nochtans zal dit nog jaren aanslepen.”

“Te weinig ambitieus”

“Hoewel we zeer positief staan tegenover een lokaal asbestafbouwplan kunnen we concluderen dat het te weinig ambitieus is", stelt Heymans. “Het zwakste punt van het plan is echter het uitblijven van enige saneringsplicht. De behoorlijke subsidie is een goede stimulans voor sommigen, maar de vraag is hoe je iederéén meekrijgt. Het welslagen zal afhangen van de projectcoördinator. Tot slot vinden we dat het ook de prioriteit moet zijn om de Sint-Niklase scholen asbestvrij te maken. Dit kan een bestuur niet alleen in handen van de schooldirecties leggen.”

