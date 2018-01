"Ècht spelen voor het plezier" LIEFHEBBERSVOETBAL OPENT JACHT OP RESERVETEAMS UIT PROVINCIALE YANNICK DE SPIEGELEIR

29 januari 2018

02u27 0 Sint-Niklaas Het Waas Liefhebbersvoetbal (Walivo) start een charmeoffensief om B-ploegen uit provinciale reeksen van de Belgische Voetbalbond te overtuigen om de overstap te maken naar hun organisatie. Het liefhebbersverbond zag de laatste jaren een pak ploegen afhaken. "Voetbal is al lang niet meer de enige vrijetijdsbesteding van mensen", klinkt het.

Het huidige seizoen is nog volop aan de gang, maar nu al is het Waas Liefhebbersvoetbal naarstig op zoek naar nieuwe teams voor de volgende jaargang.





Niet onlogisch, de afgelopen jaren liep het aantal 'cafévoetbalploegen' in onze regio terug van 80 naar een 65-tal teams. Goed voor drie reeksen op zaterdag en twee afdelingen op zondag.





"We ondervinden veel meer dan vroeger concurrentie van andere vrijetijdsbestedingen. Fitnesscentra, tennis- of padelclubs schieten als paddenstoelen uit de grond", zegt Hans Troch, voorzitter van Walivo. Toch is hij er van overtuigd dat er een toekomst weggelegd blijft voor liefhebbersvoetbal. "Bij ons wordt er nog écht gevoetbald voor het plezier. In het amateurvoetbal van het 'Belgisch Verbond' (KBVB, red.) spelen er vaak nog andere factoren mee." Het bestuur van Walivo wil graag de kentering inzetten door reserveploegen van teams die uitkomen in de provinciale reeksen van de KBVB te overtuigen om aan te treden in het liefhebbersvoetbal.





"Bovendien hoeven reserveteams die overstappen naar ons verbond zich niet af te scheuren van hun 'moederclub'. In onze reeksen spelen er al enkele teams die verbonden zijn aan een ploeg van het Belgisch verbond", geeft Troch aan.





"Met het oog op volgend jaar hebben we al drie nieuwe ploegen over de streep kunnen trekken", zegt Steffie Van Puyvelde, bestuurslid van Walivo. "Via een nieuwe werkgroep kunnen de bestaande teams ook voorstellen indienen om onze organisatie nog te verbeteren."





Zuurstof geven

Door voetballers van reserveteams uit het Belgisch verbond toe te laten, hoopt Walivo het Waas liefhebbersvoetbal opnieuw zuurstof te geven. "Er spelen in ons verbond al heel wat spelers die vroeger in het provinciaal voetbal speelden. Jonge gasten die gewoon voor hun plezier willen voetballen of oudere spelers die door omstandigheden niet meer kunnen trainen", zegt Van Puyvelde. Dat beaamt Nicolas Van Damme, speler van V.K. Rodeo, een ploeg die in de tweede afdeling van Walivo uitkomt op zaterdag. "Ik heb vroeger nog voor teams als Eksaarde en Sint-Pauwels gespeeld in provinciale. Omdat ik werk in een ploegensysteem was dat echter steeds moeilijker te combineren met trainingen. Hier bij Rodeo kan ik toch nog wekelijks mijn match spelen en zowel op en naast het veld heb je er een vriendengroep bij."





Spelers of ploegen die geïnteresseerd zijn om volgend seizoen in Walivo aan te treden kunnen contact opnemen via walivosecretariaat@gmail.com.





