"Drie nachten in auto slapen" NOG STEEDS KAMPERENDE OUDERS IN GEHUCHT VELLE JORIS VERGAUWEN

12 maart 2018

02u33 0 Sint-Niklaas Het voorbije weekend heeft een groep van een twintigtal ouders gekampeerd voor de poort van de Vrije Basisschool Sint-Jozef in het gehucht Velle bij Temse. Na lang wachten kunnen ze vanmorgen hun kleuter inschrijven. In scholenstad Sint-Niklaas bestaat het fenomeen niet meer door het nieuwe online inschrijvingssysteem.

Vanmorgen om 8.15 uur kunnen twintig kleuters worden ingeschreven in basisschool Sint-Jozef in Velle. Gegeerde plaatsjes, want daarvoor heeft een groep ouders het hele weekend voor de schoolpoort gekampeerd. Dat zijn intussen in vele gemeenten bekende taferelen geworden, maar voor dit schooltje is het enigszins nieuw.





"De voorbije twee jaar stonden ouders hier ook wel al aan te schuiven, maar dan pas vanaf zondagavond en nog niet eerder met zoveel", klonk het. Deze keer kwam de eerste ouder vrijdagavond al postvatten aan de schoolpoort. Dat ging natuurlijk meteen als een lopend vuurtje rond en zaterdagochtend waren ze al met dertien. Zondagvoormiddag waren negentien van de twintig nog beschikbare plaatsen in de kleuterschool al verdeeld onder de wachtende ouders. Een vermoeiend weekendje dus aan de schoolpoort in Velle, ook al omdat de ouders geen toegang kregen tot een zaaltje in de school zelf, in tegenstelling tot heel wat andere scholen waar ze het de wachtende ouders toch iets makkelijker willen maken. "We slapen in onze auto's. Dat is geen pretje natuurlijk. Ook als het regent, kunnen we daar schuilen. Gelukkig wordt voor ons de voetbalkantine hier vlakbij het hele weekend open gehouden. Daar kunnen we al eens opwarmen en naar het toilet gaan. We hebben met z'n allen afgesproken dat we in de buurt van de school blijven. Niet verder dan de kantine en de frituur!", klonk het gisteren nog enigszins optimistisch bij de wachtende ouders in Velle. "Het is wel merkwaardig dat we op dit moment (zondagmorgen, red) met negentien zijn voor twintig plaatsen. Er is dus nog één plekje vrij. Die twintigste ouder is ofwel heel gerust in de goeie afloop of heeft het gewoon heel goed bekeken!"





Online in Sint-Niklaas

De voorbije tien jaar waren kamperende ouders voor een aantal schoolpoorten ook in scholenstad Sint-Niklaas een vertrouwd fenomeen geworden. Maar dat is sinds dit voorjaar voorbij. In Sint-Niklaas wordt voortaan een online aanmeldingsprocedure gehanteerd om kinderen in te schrijven in een school. Dat gebeurt voor de twee jongste geboortejaren (2016 en 2015) in het kleuteronderwijs en nieuwe inschrijvingen in het eerste leerjaar van het lager onderwijs, en dat geldt meteen voor álle basisscholen. Ouders kunnen nog hun schoolkeuze opgeven, maar een belangrijk criterium wordt de afstand van de woon- of werkplaats tot de school. De online inschrijvingsprocedure is op 1 maart gestart. Ouders kunnen hun kinderen nog tot 31 maart online inschrijven. Het tijdstip van aanmelden maakt binnen die periode niet uit.





Selectie

Ouders kunnen een schoolkeuze opgeven. Ze moeten minstens drie scholen aanduiden, maar dat mogen er ook meer zijn. Als de capaciteit van die school te klein is, wordt een geografisch bepaalde selectie gemaakt. Na de aanmeldingsperiode in maart krijgen ouders ten laatste op 19 april via e-mail of brief te horen in welke school hun kind kan worden ingeschreven. Ook in Lokeren wordt dit online systeem toegepast.