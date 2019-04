“Dit is de max!”: vernieuwd voetbalpleintje voor KroontjesCrew op Kroonmolenplein JVS

05 april 2019

17u53 0 Sint-Niklaas Het voetbalpleintje in de Kroonmolenwijk is volledig vernieuwd. Dat gebeurde met medewerking van de jongeren uit de wijk, de ‘KroontjesCrew’.

Het voetbalpleintje met kunstgras op het Kroonmolenplein was aan vernieuwing toe. Omdat alles er verouderd was, gaf dat bovendien soms aanleiding tot vandalisme. Genoeg redenen om het hele pleintje stevig onder handen te nemen, wat gebeurde met medewerking van de jongeren zelf. “Toen ik anderhalf jaar geleden de kinder- en jeugdbuurtwerking KroontjesCrew oprichtte, werd me snel duidelijk dat de voetbalkooi het hart van de buurt is. We zagen de opwaardering als een kans om er een gezelliger plaatsje in de buurt te creëren voor kinderen en jongeren, maar ook voor volwassenen”, vertelt jeugdwerker Sara Weemaes.

De voorbije maanden droomden kinderen en jongeren over de vernieuwing van de voetbalkooi op het Kroonmolenplein. Het pleintje werd nu volledig aangepakt naar hun wensen, met ook een basketring en in de kleuren van de jeugdbuurtwerking KroontjesCrew. “Dit is geweldig natuurlijk. Echt de max, ons pleintje. We zijn er echt heel trots op!”, klinkt het bij de jongeren.

Deze week was er de feestelijke opening. Meteen werd er ook een ‘contract’ met de buurt afgesloten, om er in harmonie te kunnen spelen én wonen. Leuk zijn ook de ‘fairplay awards’ die er zijn ingevoerd. “De jongeren worden beloond voor hun houding tijdens het spel en niet in de eerste plaats voor hun technische kwaliteiten als voetballer!”