"Deze technologie kan levens redden" LEES NOODINFORMATIE VAN ARMBAND MET SMARTPHONE KRISTOF PIETERS

07 juli 2018

02u41 0 Sint-Niklaas Wie naar het strand trekt met kleine kinderen kan zich nog snel een 'lifesaving bracelet' aanschaffen. Het Sint-Niklase bedrijf Zensitive brengt de armband op de markt waarmee iemand met een smartphone allerlei nuttige gegevens zoals telefoonnummers of belangrijke medische info kan aflezen.

Het bedrijf Zensitive uit Sint-Niklaas zal de levensreddende armband 'AIDme' in België verdelen. Zaakvoerder Paul Verdonck is zelf onder de indruk van het innovatief product dat ontwikkeld werd door een Italiaans technologiebedrijf. "Veel mensen steken soms informatie in hun portefeuille zoals een kaartje met daarop hun bloedgroep, maar aan het strand heb je daar niet veel aan. Met deze armband heb je altijd alle medische- en noodinformatie bij. De grote voordelen: het werkt niet op batterijen, en kan dus ook in het water, en bovendien werkt de armband, zonder app, op eender welke smartphone die op android draait. Enkel bij een iPhone is er een app nodig, maar die kan men eenvoudig en gratis downloaden."





De 'lifesaving bracelet' werkt niet met bluetooth, maar wel via NFC. "Dit is een draadloze manier om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen binnen een afstand van 10 centimeter", legt hoofdverdeler Tom De Bruyn uit. "Er is minder tijd nodig voor gegevensoverdracht en daarom verbruiken ze zo weinig energie. De bracelet verstoort ook het controlesysteem in de luchthaven niet en je kan er gewoon mee zwemmen of douchen. De gebruikers moeten éénmalig de nodige info inbrengen zoals hun naam en geboortedatum, maar ze kunnen ook aangeven wat hun bloedgroep is, of ze allergieën hebben of bepaalde medicatie nemen. Verder is er een veld voor de naam en nummer van de behandelden arts. Tot slot kan men ook drie noodnummers invoeren."





Info slechts tijdelijk op gsm

Het uitlezen van de info gebeurt in een handomdraai door de gsm vlak tegen de armband te houden. "Meteen daarna staat alle info op het scherm", vervolgt De Bruyn. "Die info blijft er wel slechts tijdelijk op, omwille van privacy redenen. Als je op reis gaat naar het buitenland, kan je de taal wijzigen via het instelmenu. We hebben gekozen voor een fluo-oranje kleur voor de armband zodat die opvalt."





Paul Verdconk en Tom De Bruyn zijn ervan overtuigd dat hun AIDme bij een groot publiek kan aanslaan. "Vooral door de prijs, want die bedraagt slechts 9,95 euro. Veel mensen hebben een smartphone bij zich, maar in nood kunnen hulpverleners er niet zomaar in door de beveiliging. Met dit systeem kan er heel wat tijdverlies vermeden worden én kunnen er zelfs levens mee gered worden."





Info: www.aidmenfc.com