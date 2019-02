“Deontologische code nodig voor kabinetsmedewerkers van schepenen”: CD&V vraagt duidelijke richtlijnen om partijpolitiek uit stadhuis te houden JVS

21 februari 2019

15u14 0 Sint-Niklaas CD&V-raadslid Jos De Meyer stelt voor om een deontologische code in te voeren voor de kabinetsmedewerkers van de schepenen in Sint-Niklaas. “Daarmee kunnen we duidelijk maken dat partijpolitieke bezigheden níet thuishoren in het stadhuis.”

In januari was er een behoorlijk stevige discussie over de invulling van het personeel voor de schepenkabinetten in Sint-Niklaas. “We hebben in Sint-Niklaas één schepen minder, wat elke gemeente wordt opgelegd. Maar ondanks het kleinere schepencollege is er nu een grotere en duurdere kabinetsformatie”, klonk het toen. “Men gaat ook een stap verder in de politisering van de kabinetten. Uiteraard moet een schepen zich kunnen omringen met vertrouwenspersonen, maar mensen aannemen omdat ze op de lijst hebben gestaan, is pure zelfbediening.”

Deontologie

Voor CD&V-raadslid Jos De Meyer moet er een deontologische code komen voor het kabinetspersoneel. “We gaan de discussie over het aantal kabinetsmedewerkers niet opnieuw voeren. Dat aantal is te groot, maar dat is eerder al aangegeven. We willen het deze keer over de inhoud hebben van het werk dat die kabinetsmedewerkers moeten leveren. Wij stellen daarom voor om een deontologische code in te voeren, met enerzijds een omschrijving van de taken die ze mogen en moeten uitvoeren en anderzijds een duidelijke vermelding van wat níet mag. En daarbij lijken vier activiteiten niet op zijn plaats in het stadhuis, namelijk werken aan partijwebsites, Facebookpagina’s van partijen, partijkranten en -folders en partijpolitieke propaganda naar de verkiezingen toe. Dat kan niet tijdens de werkuren. Wat kabinetsmedewerkers in hun vrije tijd doen, is iets anders.”

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) schiet het voorstel niet af, maar wil daarover eerst overleggen binnen de meerderheid. “Ik leg op dit moment ook geen voorstel ter goedkeuring neer”, vervolgt De Meyer. “Ik wil dit eerst bespreken met meerderheid en oppositie. Dat kan bij het fractieoverleg in maart. Ik vind wel dat het daarna ter goedkeuring moet worden voorgelegd, aan de gemeenteraad eind maart. Het komt er immers in essentie op neer dat gemeenschapsgeld nuttig moet worden besteed en niet mag gebruikt worden voor partijpolitieke doeleinden.”

Lees ook: Van verkiezingskandidaat naar kabinetsmedewerker