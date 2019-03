“De hele wereld woont in Sint-Niklaas”: bijna helft kinderen tot 5 jaar heeft andere afkomst Stad zet eerste ‘Festival van de Verdraagzaamheid’ op poten JVS

17u37 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas heeft momenteel 48 procent van de kinderen tot 5 jaar een andere etnische achtergrond. Tegen volgend jaar zal dat meer dan de helft zijn. Op de totale Sint-Niklase bevolking, vandaag zo’n 77.000 mensen, is één op vier van een andere origine. “We kunnen spreken van superdiversiteit. De hele wereld woont in Sint-Niklaas. Dat kan een grote rijkdom zijn, als we er met z’n allen positief mee omgaan”, stelt welzijnsschepen Sofie Heyrman (Groen). Van 21 maart tot 4 april is er in Sint-Niklaas het eerste ‘Festival van de Verdraagzaamheid’, met een hele waaier aan activiteiten.

Ook Sint-Niklaas verkleurt in snel tempo. Nog niet zo snel als Antwerpen, waar 56 procent van de kinderen tot negen jaar van een andere etnische origine is. Uit de meest recente cijfers blijkt dat in Sint-Niklaas 48 procent van de 0- tot 5-jarigen een andere etnische achtergrond heeft. Op de totale bevolking is 1 op 4 nu van een andere afkomst.

Schepen Sofie Heyrman (Groen) schat dat volgend jaar al 1 op 2 kinderen in die leeftijdscategorie een andere achtergrond heeft. “We zijn in Sint-Niklaas met 77.000. Sowieso is iederéén anders. Elke inwoner heeft zijn eigenheid. Maar we hebben ook een superdiversiteit. Die ís er en daar moet iedereen mee omgaan. Als stad willen we dat als iets zeer positief zien. Het kan een grote rijkdom zijn.”

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme organiseert het Sint-Niklase stadsbestuur voor het eerst het ‘Festival van de Verdraagzaamheid’. Van 21 maart tot 4 april zijn er heel wat activiteiten, van expo’s, lezingen, film, theater, gesprekken tot acties. “We hadden al een maand van de verdraagzaamheid, maar een festival spreekt meer aan. We voelen vooral de drang om iets méér te doen in de strijd tegen racisme en verdraagzaamheid. Daarom engageren we ons samen met verscheidene organisaties en verenigingen om die strijd onder de aandacht te brengen.”

De jongeren van Berkenboom Humaniora bieden alvast de nodige steun. Zij blikten een filmpje in tegen racisme, voor een wedstrijd van Unia, waarmee ze in januari bij de beste vijf werden verkozen van 119 Vlaamse inzendingen. Ze maakten er een heuse campagne van, onder de noemer #Jijhoorthierthuis9100. “In heel Sint-Niklaas willen we onze boodschap tégen negativiteit uitdragen. Iederéén hoort hier thuis, van waar je ook komt, welke kleur je ook hebt, zo simpel is het. Dat gaan we de komende weken verder in de kijker zetten, onder meer met een affichecampagne.”

Het hele programma is te vinden op www.sint-niklaas.be/festivalvandeverdraagzaamheid.