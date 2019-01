‘DC Rocks!’ met New Yorkse band Pro-Pain in De Casino JVS

18 januari 2019

17u49 0 Sint-Niklaas Gitaargeweld gegarandeerd in De Casino, waar een nieuw avondje ‘DC Rocks!’ is samengesteld met het New Yorkse Pro-Pain en in het voorprogramma Powerstroke en Peanut Regeert. De ticketverkoop voor de concerten op 10 mei is meteen gestart.

“Deze editie van DC Rocks! brengt het beste van de cross-over-scene naar Sint-Niklaas”, kondigt concertorganisator De Casino aan. De legendes Pro-Pain uit New York worden vergezeld door het Belgische Powerstroke en zootje ongeregeld Peanut Regeert op vrijdag 10 mei. “Pro-Pain slaat al meer dan 25 jaar moeiteloos een brug tussen hardcore en metal. Gary Meskil en zijn bandleden zijn nog steeds kwaad op de maatschappij en die woede laten ze zegevieren op het podium. Hun performances zijn rauw, gedreven, intens en ijzerstek. Geen wonder dat ze al verschillende keren op Graspop werden uitgenodigd en dat ze België als hun tweede thuis omschrijven.”

De New Yorkers krijgen Powerstroke in hun voorprogramma in De Casino. Die band wordt ook wel de ‘metal-trots van het Meetjesland’ genoemd. “Deze thrashers maken al jaren indruk met hun groovy cross-over van old school hardcore en metal. Ze deelden het podium met onder meer Body Count, Six Feet Under en Pro-Pain en speelden op festival zoals Wacken Open Air, Graspop, Alcatraz en Antwerp Metal Fest.” En ook Peanut Regeert staat die avond op het podium. De voorverkoop is gestart. Info en tickets: www.decasino.be.