"Dader is zoon van goede vrienden" ZUS DANIËL GOEMAERE GESCHOKT DOOR ARRESTATIE JORIS VERGAUWEN

28 april 2018

02u38 0 Sint-Niklaas De zus van de mishandelde comapatiënt Daniël Goemaere in een OCMW-rusthuis in Sint-Niklaas reageert geschokt op de onthullingen. Via de krant vernam Magda dat de 25-jarige Bram V. aangehouden werd en de feiten heeft bekend. Dat de dader de zoon van een goed bevriend koppel uit hun dorp Vrasene is, maakt het nog pijnlijker.

Meer dan 20 jaar stond Magda Goemaere aan de zijde van haar broer Daniël, die in 1996 op amper 34-jarige leeftijd na een ongeval in een diepe coma verzeilde waaruit hij nooit meer zou ontwaken. Dan man verbleef sindsdien in OCMW-rusthuis Ter Wilgen in Sint-Niklaas, waar hij maanden werd mishandeld, tot hij in maart 2014 op spoed belandde met vijf breuken in het gezicht. De familie was overtuigd van een misdrijf, maar het OCMW zag dat niet zo. En het gerechtelijk onderzoek leek ook niet meteen iets op te leveren. Gisteren raakte bekend dat er tóch een dader is, de 25-jarige Bram V. uit Vrasene, die vier jaar na de feiten is aangehouden op basis van nieuwe getuigenissen (zie kader). "We wisten er helemaal niks van. We hebben het vernomen via de krant, wat we heel erg vinden. Voor ons is dit een donderslag bij heldere hemel", reageert Magda Goemaere. "Enerzijds zijn we opgelucht. De voorbije jaren zijn we er altijd mee bezig geweest. Maar het is ook erg: de ouders van Bram zijn vrienden van ons. Wij kennen hen héél goed, ze wonen hier ook in ons dorp. En Bram wist ook dat Daniël mijn broer was. We hebben hem zo vaak gezien in het rusthuis. Hij was ook altijd heel vriendelijk, leek zijn job te doen met hart en ziel. Dat hij met alcoholproblemen kampte, wisten we niet. Maar dat bleek nadien ook de reden waarom hij brand had gesticht in dat rusthuis in Nieuwkerken. Toen zaten zijn ouders in zak en as. Mijn man is dan nog dikwijls naar hen thuis gereden, om hen een hart onder de riem te steken. Dat dit nu naar boven komt, kunnen we amper geloven. Die mensen zullen onder de grond willen kruipen van schaamte, denk ik. Voor ons is dit erg, maar voor hen ook."





Trauma

"Na die feiten hebben we hem laten overbrengen naar rusthuis De Nootelaer in Beveren. We wisten dat er iets ernstigs gebeurd was in Ter Wilgen. Het OCMW heeft dat toen snel ontkend, maar mijn broer gaf zélf die signalen. Hij is lang angstig geweest. Telkens als er volk in zijn kamer kwam, begon hij te blazen. Dat deed hij daarvoor nooit. In Beveren ging het beter na een tijdje, maar hij had er zeker een trauma aan overgehouden. Mijn broer is in 2015 overleden. We hebben voor palliatieve sedatie moeten kiezen. Comapatiënten gaan in een verkrampte foetushouding liggen. Daardoor was onder meer zijn heup uit de kom. Hij moest een zware ingreep ondergaan, maar daar was hij lichamelijk niet sterk genoeg meer voor. Door de pijn kon hij niet meer slapen, hij kreeg al behoorlijk veel morfine toegediend. Hij gaf signalen dat hij leed, door zijn gezichtsuitdrukking. Ik ging elke keer huilend naar huis. Palliatieve sedatie was de enige uitweg."