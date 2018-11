‘Claim the Climate Waasland’ mobiliseert voor klimaatprotest zondag in Brussel JVS

29 november 2018

17u31 0 Sint-Niklaas Heel wat Wase organisaties doen een oproep om komende zondag mee af te zakken naar Brussel, waar een groot klimaatprotest plaatsvindt. Onder het motto ‘Claim the Climate Waasland’ willen ze dat er ook zoveel mogelijk volk uit het Waasland meestapt.

Komende zondag start de belangrijke klimaattop in Polen. In Brussel willen de organisaties Climate Express en Klimaatcoalitie het grootste Belgische klimaatprotest ooit organiseren met duizenden burgers die luid en duidelijk een sociaal rechtvaardig en ambitieus klimaatbeleid eisen.

Ook in Sint-Niklaas slaan heel wat organisaties de handen in elkaar, onder het motto ‘Claim the Climate Waasland’. “Zo willen we dit prangende probleem ook in het Waasland onder de aandacht brengen. Zondag spreken we om 9 uur af aan de bibliotheek, met koffie en boterkoeken. Daarna gaan we in stoet via de Grote Markt naar het station om samen de trein naar Brussel te nemen om 10.42 uur. In de stoet willen we tonen dat ook het Waasland zal verzuipen als het zo verder gaat. Daarom willen we iedereen oproepen om dit letterlijk uit te beelden met bijvoorbeeld boten, snorkels, badpakken, reddingsvesten en badmutsen.”

Meer info: Facebook ‘Claim the climate Waasland’.