‘Casting night’ in Balls & Glory: Wim Ballieu gaat op zoek naar personeel voor restaurant in Sint-Niklaas JVS

25 maart 2019

16u21 0 Sint-Niklaas In mei opent Balls & Glory een nieuw restaurant in Sint-Niklaas. Komende donderdag gaan oprichter Wim Ballieu en zijn team alvast op zoek naar personeel. In het restaurant in opbouw aan de Sacramentstraat vindt er een ‘casting night’ plaats, waar kandidaten zich kunnen voorstellen.

Nog twee maanden en dan opent in Sint-Niklaas de nieuwe Balls & Glory. De voorbije maanden is er al stevig gerenoveerd in het pand aan de Sacramentstraat. Nu schakelen oprichter Wim Ballieu en lokale uitbaters Johan Krijgsman en Kevin Verlaeckt opnieuw een versnelling hoger, met de zoektocht naar personeel. Dat doen ze donderdagavond met een ‘casting night’, van 17.30 tot 20 uur. “We willen dat op een leuke manier doen, met een evenementje, om op zoek te gaan naar de juiste mensen. Eerst en vooral zoeken we een zelfstandige uitbater, dus een gerant voor de zaak. We mikken op een ‘local hero’. Verder hebben we ook shiftleaders en flexijobbers en studenten nodig. Donderdag kunnen we iedereen ontmoeten die kandidaat is om mee in het verhaal te stappen van Balls & Glory in Sint-Niklaas. We zien het als een soort speeddating, waarbij kandidaten zich kunnen voorstellen. We willen hen op een ongedwongen manier leren kennen. En dat gebeurt gewoon op onze werf. Ons concept is opgebouwd rond een open keuken en bar. Geen kelners, koks en afwassers gevraagd dus, maar wel gepassioneerde teamplayers die samen met ons deze uitdaging willen aangaan.”

Het concept van Balls & Glory van chef Wim Ballieu is intussen succesvol in Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven. Wat het in Sint-Niklaas moet worden, zal Wim Ballieu donderdag zelf komen vertellen, terwijl uitbaters Johan Krijgsman en Kevin Verlaeckt antwoorden geven op alle mogelijke vragen. “We hebben nog ongeveer twee maanden tot de opening. We rekenen altijd op een zestal weken om iemand op te leiden. En wie we donderdag al de hand kunnen schudden, kan misschien ook al dit weekend mee naar onze boerderij, op teamweekend. Dit weekend zullen we al met een 100-tal mensen zijn, vorig jaar waren we nog maar met 30. Het zou heel fijn zijn om donderdag in Sint-Niklaas al de juiste mensen te ontmoeten, om dit weekend op onze boerderij meteen van start te gaan met de opleiding.”

De casting night vindt nu donderdag 28 maart plaats in de Sacramentstraat, tussen 17.30 en 20 uur. Kandidaten kunnen hun CV doorsturen naar sintniklaas@ballsnglory.be.