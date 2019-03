“Burenruzies aanpakken voor politie of vrederechter nodig zijn”: stad zet voortaan burenbemiddelaars in JVS

18 maart 2019

17u29 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklase stadsbestuur schakelt een team burenbemiddeling in om burenconflicten op te lossen. Met die nieuwe, gratis dienstverlening wil de stad voorkomen dat kleine ergernissen en conflicten tussen buren escaleren en uiteindelijk uitmonden in een burenruzie waarbij de politie en het gerecht moeten tussenkomen. Vijf vrijwilligers kregen een opleiding om als bemiddelaar op pad te gaan.

Het nieuwe team burenbemiddeling gaat vanaf deze week aan de slag. Bedoeling is om conflicten tussen buren met bemiddeling en een goed gesprek op te lossen. “Vaak gaat het om kleinere ergernissen tussen buren of in een woonwijk die kunnen escaleren tot een echte burenruzie. Denk maar aan blaffende honden, luide muziek, overhangende takken, joelende kinderen, hinder van afval of rommel of parkeerhinder. Die problemen kunnen vaak met de hulp van burenbemiddeling worden verholpen. Buren slagen er immers niet altijd in om zelf een probleem uit te praten”, schetst schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen).

Wie zelf niet via een gesprek tot een oplossing komt, kan daar dus voortaan gratis een burenbemiddelaar van het stadsbestuur voor inschakelen. Na contact met Eline Van Gasse, de coördinator burenbemiddeling, komen twee bemiddelaars ter plaatse en op huisbezoek, bij alle betrokken partijen. Daarna wordt op een neutrale plaats afgesproken om met iedereen een oplossing te zoeken. “Het is van groot belang dat de betrokkenen zelf tot een oplossing of compromis komen. Als mensen dat samen kunnen bereiken, biedt dat een duurzame oplossing. Als een vrederechter moet tussenkomen, is er altijd een verliezende partij. Wij zijn neutraal. Wij gaan ook geen oplossing voorstellen. Het is aan de betrokken partijen om dat te doen”, vertellen Luc Symoens, gepensioneerde werkleider van een bouwonderneming, en Jan Sablon, gepensioneerde schooldirecteur.

Zij zijn twee van de vijf bemiddelaars die nu aan de slag gaan. Ze engageren zich als vrijwilliger, maar ze kregen hiervoor een gedegen opleiding, onder meer met praktijkvoorbeelden in Gent, waar deze vorm van burenbemiddeling al langer actief is.

Buiten politie om

Het team burenbemiddeling moet ook politie en justitie een stukje ontlasten. “Burentwisten zijn één van de lastigste problemen. Wie is begonnen en waarom? Het is niet makkelijk om dat aan te pakken”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “Maar we kunnen dit heel bewust buiten de politie om oplossen, via deze neutrale bemiddeling, op voorwaarde dat er geen strafbare feiten werden gepleegd. De politie kan zelf ook de burenbemiddeling inschakelen, als ze van oordeel zijn dat het burenconflict beter met een goed gesprek kan worden opgelost dan door tussenkomt van de politie.”

Nog bemiddelaars gezocht

Het team burenbemiddeling wil graag nog extra vrijwilligers inschakelen. Wie geïnteresseerd is, kan op dinsdag 2 april deelnemen aan een infosessie, om 19.30 uur in het Welzijnshuis. Kandidaten krijgen eerst een opleiding tot erkend bemiddelaar, voor ze effectief worden ingezet.

Info bij het team burenbemiddeling in het Welzijnshuis, Abingdonstraat 99, via 03/778.34.30 of 0476/60.69.92, of via e-mail naar burenbemiddeling@sint-niklaas.be.