“Boter bij de vis”: sp.a wil financiële inspanning Waasland-Beveren voor toekomst jeugdvoetbal Puyenbeke JVS

04 april 2019

09u23 0 Sint-Niklaas Voor oppositiepartij sp.a heeft Waasland-Beveren een financiële verantwoordelijkheid bij de opstart van het jeugdvoetbal op Puyenbeke. Het dringt er bij het schepencollege op aan om de juridische afwikkeling nauwgezet te voltooien.

“Het opstarten van een jeugdwerking door SK Belsele, nu FC Sint-Niklaas, moet ondersteund worden door een vergoeding die de stad van Waasland-Beveren krijgt voor het vroegtijdig en éénzijdig stopzetten van de erfpachtovereenkomst”, stelt sp.a-raadslid Kris Van der Coelden. “Door het vertrek van Waasland-Beveren verliest de stad 18.000 euro inkomsten per jaar of een kleine 200.000 euro voor de resterende duur van de erfpachtovereenkomst, tot 2032. Het is niet meer dan billijk dat de club minstens de helft van dit bedrag zou betalen als verbrekingsvergoeding, ook omwille van de investeringen die het stadsbestuur in de loop der jaren gedaan heeft in de jeugdinfrastructuur op Puyenbeke.”

Volgens sp.a zijn er ook indirecte kosten voor de stad geweest in het verleden. “Sportkring Sint-Niklaas, dat kandidaat was om de overstap naar Puyenbeke te maken, bleef gehuisvest op de stedelijke sportterreinen in Nieuwkerken waar de stad in 2011 750.000 euro moest investeren in de lichtinstallatie en accommodatie van het stadion. Dat is een investering die niet nodig was geweest als Sportkring Sint-Niklaas op Puyenbeke had kunnen spelen.”

“Correct oplossen”

Schepen voor Sport Peter Buysrogge (N-VA): “De afwikkeling van de erfpachtovereenkomst met Waasland-Beveren is momenteel bezig. Ik begrijp de opmerkingen van de oppositie, we zitten op dezelfde golflengte. Onze eerste bekommernis was de toekomst van het jeugdvoetbal op Puyenbeke. Die is nu gevrijwaard, door het engagement van FC Sint-Niklaas. We gaan nu verder met de juridische afwikkeling met Waasland-Beveren. Het klopt dat er inkomsten voor de stad wegvallen, maar anderzijds worden we wél opnieuw volle eigenaar op Puyenbeke. En Waasland-Beveren heeft ook investeringen gedaan de voorbije jaren. We gaan dat heel nauwkeurig en correct oplossen, daar heb ik alle vertrouwen in. Bedoeling is om alle contractuele bepalingen voor Puyenbeke te behandelen in de gemeenteraad van mei.”

