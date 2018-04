"Bomenbeleidsplan mocht ambitieuzer" 06 april 2018

Het nieuwe bomenbeleidsplan van de stad Sint-Niklaas heeft voor oppositiepartij CD&V niet de verwachtingen ingelost. "Het bomenbeleidsplan mocht veel ambitieuzer", vindt CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer. "Deze studie kostte 25.000 euro, maar bevat voor meer dan de helft algemene informatie die voor elke stad of gemeente van toepassing is, zoals het wetgevend kader en standplaats- en beheersvereisten. Het toepasselijk deel voor Sint-Niklaas is alleen beschrijvend. De passage over de Clementwijk is daarenboven onjuist, wat toch wel serieuze vragen oproept." De Meyer vindt dat de stadsdiensten zelf deze studie hadden kunnen maken. "Het zou kostenbesparend en nauwkeuriger zijn en wellicht nog meer concrete actieplannen bevatten. En nog een bijzonder weetje: de meest waardevolle bomen van Sint-Niklaas staan in 'Het Groenhof' in Belsele, helaas een privaat park dat niet toegankelijk is voor het publiek." (JVS)