“Bij sommige klanten hangt er voor 40.000 euro in hun (verzekerde) kerstboom” Christel Dauwe zoekt in heel Europa naar ambachtelijk vervaardigde kerstartikelen JVS

07 december 2018

16u29 0 Sint-Niklaas Wie de komende eindejaarsperiode met unieke, mondgeblazen en handgedecoreerde kerstdecoratie wil uitpakken, kan terecht in de winkel van Christel Dauwe in Sint-Niklaas. Een winkel met kerstcuriosa, als het ware en het resultaat van haar passie voor bijzondere kerstdecoratie. “Toon me jouw kerstboom en ik zeg wie je bent.” Het duurste kerststuk in haar winkel, bekleed met Swarovski-kristallen en geïnspireerd op het Fabergé-ei: 158,50 euro. “Kwaliteit kost iets meer, maar een kerstboom is dan ook een levenswerk.”

Elk jaar sneuvelen er wel eens kerstballen. Geen erg, behalve als het om bijzondere kerststukken gaat. En dat is waar Christel Dauwe zich mee bezighoudt. In haar winkel krijgt Kerst een wel heel bijzondere dimensie. “Al heel mijn leven ben ik gepassioneerd met alles rond kerstdecoratie bezig. 25 jaar geleden ben ik het zelf beginnen verdelen, vanuit onze antiekwinkel in de Kloosterstraat in Antwerpen. Nu heb ik ook een winkel in Sint-Niklaas”, vertelt ze.

Haar winkel lijkt eerder op een tentoonstelling van kerstdecoratie. Verwacht er geen typische kerstballen, zoals je ze overal vindt. “De kwaliteit van kerstartikelen is soms ver te zoeken. Ik werk samen met producenten in heel Europa om mondgeblazen en handgedecoreerde kerstdecoratie te verdelen. Unieke stukken zijn dat, want geen één is hetzelfde. Het gaat om de figuren, om de kwaliteit, om de originaliteit. Ik heb een collectie van zo’n drieduizend artikelen, van oude en nieuwe kerstdecoratie tot echte collector items.”

“Kerstboom is levenswerk”

In haar winkel vind je vanaf 4 euro kerstdecoratie, maar de gemiddelde prijs ligt hoger. Het duurste is een kerststuk van 158,50 euro, bekleed met Swarovski-kristallen en geïnspireerd op het Fabergé-ei. “Kwaliteit kost iets meer. Sommigen kopen dan ook maar één of twee kerstballen per jaar. Een kerstboom is een levenswerk, daar kun je je hele leven mee bezig zijn. Voor mij is een kerstboom ook de weerspiegeling van je hart. Als ik ergens bij mensen thuis kom in de kerstperiode zie ik aan hun boom waar ze voor staan. Toon me jouw kerstboom en ik zeg wie je bent. Wie géén kerstboom zet in deze periode begrijp ik al helemáál niet.” (lacht) Sommige klanten hebben thuis een kerstboom waar tot 40.000 euro aan kerstdecoratie in hangt. Zij verzamelen al jarenlang prachtige, authentieke stukken. Hun kerstboom is dan ook verzekerd. En als je zo’n boom hebt, wil je er geen 14 dagen van genieten. Zij zetten hun kerstboom drie maanden lang!”

Kerst tijdens hittegolf

Voor Christel Dauwe duurt de Kerst dan ook het hele jaar door. “Ik ben er inderdaad altijd mee bezig. Ook vorige zomer, tijdens die lange hittegolf, denk ik aan Kerst. We hebben toen ook nog een kerstfeestje gehouden, bij 34 graden. Ik word er vrolijk van. En ook vele klanten zijn er gek op. Voor mij is het altijd Kerst!”

De ‘Christel Dauwe Collection’ bevindt zich in de Lindenstraat 46 in Sint-Niklaas en is open op maandag van 10 tot 18 uur en op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur. Info: 0495/202.603.