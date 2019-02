“Bij 7 op de 10 bedrijven geen stakers”: Voka houdt bevraging bij bedrijven JVS

13 februari 2019

16u25 0 Sint-Niklaas Bij 7 op de 10 bedrijven staakt niemand vandaag. Dat zegt Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, dat een bevraging hield bij de bedrijven in de regio.

“Door de actiedag van vandaag is de productie bij 8 op de 10 bedrijven sterk teruggelopen”, stelt Luc Luwel, gedelegeerd bestuurder bij Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “Toch leert onze bevraging ook dat bij 7 op de 10 bedrijven niemand staakt. De hinder die de stakingen meebrengt bij de bedrijven wordt onder meer toegeschreven aan problemen met toelevering (34 %), medewerkers die te laat of niet op het werk geraken (29 %) en medewerkers die moeten thuisblijven omwille van de opvang van kinderen (11 %).”

Bijna de helft van de bedrijven had voor vandaag ook preventieve maatregelen genomen om de hinder op te vangen of te ontwijken. “Zo’n 26 procent stimuleerde zijn werknemers om van thuis uit te werken of vanuit een andere bedrijfslocatie. Bij een kleine 10 procent van de bedrijven namen medewerkers die konden een snipperdag. Een klein deel van de bevraagde bedrijven organiseerde vervoer voor de werkwilligen”, zegt Luc Luwel. “Ik kan me dus niet van de indruk ontdoen dat een minderheid vandaag een meerderheid belet om zijn boterham te verdienen. Want de kans is reëel dat heel wat werknemers een dag loon zullen verliezen ondanks hun bereidheid om te werken.”

Dankzij de minimale dienstverlening bij het spoor raakten toch nog heel wat mensen op hun werk. Genoeg redenen om dat door te trekken, vindt Voka. “Wij vinden de minimale dienstverlening dan ook een heel doeltreffende manier om het recht op werken te garanderen. Onze organisatie dringt er dan ook op aan om het principe van de minimale dienstverlening door te trekken naar de luchtverkeersleiders die vandaag heel wat reizigers, ook zakenreizigers, gijzelen door ons luchtruim 24 uur hermetisch af te sluiten.”