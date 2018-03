"Betere mondzorg nodig in rusthuizen" 09 maart 2018

CD&V wil dat het OCMW in Sint-Niklaas een tandje bijsteekt om de mondzorg voor bewoners van rusthuizen te verbeteren. Sinds een jaar werkt het OCMW samen met een team tandartsen van het UZ Gent, maar dat blijkt onvoldoende. "De ploeg tandartsen is te klein waardoor er een te hoge werkdruk ontstond. Het gevolg is nu dat de samenwerking met de tandartsen van UZ Gent enkel nog wordt verdergezet voor de senioren uit De Gerda en De Plataan. De bewoners van Het Lindehof, Populierenhof en De Spoele moeten het voortaan zonder tandzorg stellen en dat kan niet. De aankoop van eigen behandelapparatuur en een samenwerking met de tandartsen van De Vlier zou een mondzorgaanbod voor alle senioren uit de OCMW-rusthuizen kunnen garanderen", vindt OCMW-raadslid Johan Uytdenhouwen. "Sinds een jaar werken wijkgezondheidscentrum De Vlier, het OCMW en de stad succesvol samen met 17 tandartsen uit het Waasland. Dat zou kunnen worden uitgebreid naar regelmatige consultaties in De Plataan waar dan alle senioren uit onze rusthuizen terecht kunnen." (JVS)