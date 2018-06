"Bengaals vuur? Einde feestje én boete" POLITIE EN ORGANISATIE VOORBEREID OP MASSALE OPKOMST GOALSKI JORIS VERGAUWEN

16 juni 2018

02u31 2 Sint-Niklaas Zo'n veertienduizend voetbalfans kunnen vanaf maandag de Rode Duivels aan het werk zien op het Hendrik Heymanplein in Sint-Niklaas. De organisatie zet heel wat volk in om alles in goeie banen te leiden, de politie is in uniform én in burger aanwezig. Er zijn een hele reeks veiligheidsmaatregelen.

Volgens de politiediensten staat het grootste Oost-Vlaamse fandorp van de Rode Duivels in Sint-Niklaas, waar op het Hendrik Heymanplein ruimte is voor maximaal 14.000 toeschouwers. Tegenover het EK in Frankrijk twee jaar geleden is het terreurniveau gedaald van 3 naar 2. Toch wil dat niet zeggen dat de teugels worden gevierd op vlak van veiligheid bij grotere publieksevenementen. Minister voor Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) lichtte met een omzendbrief alle burgemeesters vorige maand nog in over de mogelijkheden. Een grote verandering tegenover twee jaar geleden is dat privébewakers en stewards de supporters nu mogen fouilleren en rugzakken en tassen mogen doorzoeken. Elk lokaal bestuur kan dat zelf beslissen, het is geen verplichting. In Sint-Niklaas zal dat op 'Goalski' gebeuren.





Na een finaal overleg tussen de politiediensten en de organisatie vzw Hemelrijk zijn nu alle maatregelen duidelijk voor het voetbalevenement Goalski, dat vanaf maandag een eerste keer plaatsvindt op het Hendrik Heymanplein. En in Sint-Niklaas zullen er strenge toegangscontroles plaatsvinden. Daarbij mogen bezoekers onder meer geen paraplu's en vlaggenstokken mee naar binnen brengen. Ook rugzakken zijn verboden, net als handtassen groter dan een A4-blad. Vuurwerk wordt dan weer extra streng bestraft deze keer. "Wie bengaals vuur afsteekt, zal meteen buitengezet worden en er een GAS-boete aan overhouden. Daar zal extra op worden toegezien", schetst Goalski-organisator Steve Vonck, die kan rekenen op een vijftal vrijwilligers die op het terrein worden ingezet als 'sfeerbeheerder' en om de boel in de gaten te houden.





10 securitymensen

"Daarnaast zetten we ook tien professionele securitymensen in. En natuurlijk is ook de politie van de partij, zowel in uniform als in burger, en met een commandopost op het terrein."





Het scherm op het Heymanplein is 45 vierkante meter groot en krijgt een plaats aan de kant van de Carrefour-supermarkt. Bijna het hele plein wordt ingenomen, tot en met de straat voor de bib. Er is één toegang, aan de kant van de Grote Markt. Anderhalf uur voor de matchen gaat het fandorp open. Na de wedstrijden wordt maar een deel van het terrein afgebroken. Zolang de Rode Duivels in het tornooi blijven, zal een deel van het aantal parkeerplaatsen op het Heymanplein ingenomen blijven door materiaal. Alle info over het evenement is te vinden op www.goalski.be.