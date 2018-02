'Beleef Barok' in vernieuwde kapel Portus Berkenboom 27 februari 2018

In de vernieuwde kapel van Portus Berkenboom hebben meer dan duizend bezoekers de tentoonstelling 'Beleef Barok' bezocht. Leerlingen en leerkrachten van de tweede graad lieten zich daarvoor een week lang inspireren door de barok. Ze dompelden zich via tal van workshops onder in deze kunststroming, met onder meer kalligrafie, barokke polsboorden en kragen, barokke bottines, verhalen tot druktechnieken, kaders en glasschilderingen. Van de 18 workshops die werden aangeboden, kon elke leerling er drie kiezen. Deze workshops werden voorgesteld in een magazine en gedemonstreerd door de leerkrachten uit de studierichtingen Mode, Kunst en Publiciteit. En zo werden er ook barokke kapsels opgestoken door de leerlingen Haarzorg en werd er gegrimeerd worden door de leerlingen Bio-esthetiek. De apotheose was een expo in de vernieuwde kapel.





(JVS)