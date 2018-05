'Baas in Sint-Niklaas': jongeren willen meer groen én veiligheid 03 mei 2018

De voorbije maanden zijn in Sint-Niklaas zo'n drieduizend kinderen en jongeren bevraagd in de campagne 'Baas in Sint-Niklaas'. De centrale vraag: wat als kinderen en jongeren baas waren van Sint-Niklaas, welke thema's zouden zij dan prioritair op de agenda zetten? Liefst 70 procent van de kinderen wil meer natuur en groen in de stad. "Een opvallend én duidelijk signaal", evalueert jeugdschepen Wout De Meester (Groen). "Daarnaast wil de helft van de kinderen meer hulp voor wie het moeilijk heeft. En als derde thema komt spelen naar de voorgrond."





De tieners in Sint-Niklaas, de 'jongeren' dus, zouden vooral meer inzetten op vrije tijd. "Zij missen 'chillplekken' en vinden dat er te weinig evenementen voor jongeren zijn", aldus schepen De Meester. Opvallend is dat ze veiligheid en bescherming ook hoog op de agenda zetten. "Ze voelen zich niet overal even veilig en zelfs niet gewenst op bepaalde plaatsen in de stad. De vraag om meer acceptatie in de samenleving leeft ook bij hen. Ze zouden verder ook meer inzetten op natuur en milieu, met meer groen, gezellige pleinen en parken en minder auto's als mogelijke oplossingen."





De resultaten van dit onderzoek worden de komende twee maanden verder uitgewerkt. "Uiteindelijk willen we hiermee het volgende stadsbestuur een leidraad meegeven, om de mening van kinderen en jongeren zoveel mogelijk te vertalen naar concrete beleidsdaden", klinkt het bij de jeugddienst. (JVS)