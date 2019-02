“AZ Nikolaas op het Fabiolaplein”: ABBLO komt met opmerkelijk alternatief voor verhuis ziekenhuis JVS

01 februari 2019

12u33 3 Sint-Niklaas Een nieuw ziekenhuis tussen het Waasland Shopping Center en de Fabiolablokken, met een ondertunneling van de N16: met dat verrassend voorstel komt milieuvereniging ABLLO op de proppen. Daarmee wil het aantonen dat er nog méér mogelijke locaties zijn voor een nieuw ziekenhuis in Sint-Niklaas, in plaats van de gekozen plek aan de N41. “Voor zo’n grootschalig project moet de stad en deze regio veel meer ambitie tonen. We roepen de stad op om een ontwerpwedstrijd te organiseren. Daarmee kan de beste oplossing worden gekozen. Een verhuis naar de gekozen locatie aan de N41 is alweer een voorbeeld van autogericht denken. De klimaatproblemen moeten ook en vooral lokaal worden aangepakt.”

Kan het nieuwe ziekenhuis een plaats vinden aan het ‘Fabiolaplein’? Met die vraag ging ABBLO aan de slag. “Wat zijn de kansen voor het bouwen van een ziekenhuis tussen het Fabiolapark en het Waasland Shopping Center? Op het eerste zicht een onmogelijke piste omdat de N16 daar ligt. Maar als we even redeneren, is dat niet zo’n utopisch concept. Vanaf de E17 zijn er twee afritten naar Sint-Niklaas: de westelijke tangent ligt er al, de oostelijke tangent is gepland. Tegelijk wil de stad de N16 van E17 tot Parklaan smaller maken voor autoverkeer, het doorgaand verkeer er ontmoedigen en die ruimte opwaarderen. De rotonde aan het zwembad is bovendien een miskleun. Met een ziekenhuis op die plek wordt dit stadsdeel sterk opgewaardeerd”, schetst Jenny De Laet van ABLLO.

In dat voorstel zou de N16 ondertunneld worden over een lengte van zo'n 500 meter, met een afrit naar een ondergrondse parking van het ziekenhuis. Bovengronds zou het ‘Fabiolaplein’ komen, waar het nieuwe AZ Nikolaas zich bevindt, maar waar ook een hoofdhalte van de bus een plaats krijgt en fietsroutes samenkomen.

Wedstrijd

“Dit gaat over creatief ontwerpen. We hebben vorig jaar een voorstel gelanceerd om een nieuw ziekenhuis aan de Parklaan en het stadspark in te richten, bij wijze van voorbeeld. We willen vooral aantonen dat het creatief planningsproces in een wedstrijdformule nog meer mogelijkheden kan bieden. Een open oproep of wedstrijd biedt kansen om meer geniale concepten te ontwikkelen. De oplossing waar AZ Nikolaas nu voor kiest, is weinig creatief. Het kiest de gemakkelijke weg. Het is een plat, alledaags verhaal over hoe men vanuit een autogericht denken de schaarse open ruimte verder verkwanselt. De klimaatproblemen moeten ook en vooral lokaal worden aangepakt. De verhuis naar de Neerkouter is ook een peperduur project, qua vloeroppervlakte vergelijkbaar met 1.000 modale woningen. Hierdoor verandert dit deel van de stad enorm: een grote toename van verkeersdrukte, een heel andere wisselwerking tussen AZ Nikolaas en stad en regio. Kortom, de ruimtelijke- en verkeersstructuur worden er overhoop gehaald. Daarom is het nodig om voor de vernieuwing van AZN zoveel mogelijk interessante locaties te onderzoeken op al hun pro’s en contra’s opdat de beste oplossing kan gekozen worden in het belang van de gemeenschap.”