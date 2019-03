“Asweide omploegen: hoe respectloos”: heisa over plannen op begraafplaats Heimolen JVS

20 maart 2019

15u58 0 Sint-Niklaas Op begraafplaats Heimolen in Sint-Niklaas gaan binnenkort werkzaamheden van start op de asweide. Door het jarenlang uitstrooien van assen ligt het gras er slecht bij. De stad zal de graszones nu opnieuw inzaaien, wat echter aanleiding is voor discussie. “De asweide omploegen om opnieuw in te zaaien: dat is totaal respectloos”, vindt oppositiepartij sp.a. “Integendeel”, stelt schepen voor Begraafplaatsen Sofie Heyrman (Groen). “De asweide wordt alleen voorzichtig omgespit. Dit wordt met respect aangepakt.”

De asweide op begraafplaats Heimolen in Sint-Niklaas wordt het komende jaar stelselmatig vernieuwd en verjongd. De grasvlakten moeten opnieuw worden ingezaaid. “Omdat er al vele jaren assen op worden uitgestrooid, is het gras momenteel van slechte kwaliteit. Het is belangrijk voor nabestaanden dat ze naar een plek kunnen komen die er mooi, verzorgd en groen bijligt. Een begraafplaats die er verschraald uitziet, is niet fijn. Dan is het maar logisch dat we ook het groenonderhoud goed opvolgen”, stelt schepen voor Begraafplaatsen Sofie Heyrman (Groen).

Voor sp.a-gemeenteraadslid Gaspard Van Peteghem gebeurt dat niet met het nodige respect. “Er is verontwaardiging. Families hebben er net hun dierbaren uitgestrooid en worden nu geconfronteerd met een heraanleg van de asweide. Naar verluidt gaan ze de asweide omploegen om opnieuw te kunnen inzaaien. Dat doe je niet. Er zijn andere manieren om het gras weer in een optimale conditie te krijgen. Dit is respectloos”, aldus Van Peteghem, die dit punt ook op de agenda van de gemeenteraad van vrijdag heeft gezet.

“Geen grond afgevoerd”

Volgens schepen Heyrman wordt de asweide níet omgeploegd. “De graszone wordt omgespit, maar zeker ook niet meer dan dat. We moeten nog bekijken hoe de toestand van het gras precies is. We zullen dat ook in verschillende fases doen. Sinds november worden er geen assen meer uitgestrooid in de zones die eerst worden aangepakt. We gaan dat telkens een aantal maanden doen vooraleer we er beginnen werken. Dat is een blijk van respect. Er wordt ook géén grond afgevoerd, laat dat duidelijk zijn. Er worden nu vragen over gesteld, maar in essentie willen we de begraafplaats optimaal onderhouden. En dan hoort dit er ook bij. Of dit gevoelig ligt? Ik kan het me moeilijk voorstellen. Wie de assen van een nabestaande uitstrooit op een asweide kiest voor een vluchtiger concept. Wie wil dat de assen echt bewaard blijven, kiest eerder voor een urne in een columbarium of in het begraafbos bijvoorbeeld. Dat laatste gebeurt meer en meer. Sinds 2014 hebben al 180 mensen een laatste rustplaats gekregen in het begraafbos, in een urne bij een boom. Kortom, we bieden verschillende mogelijkheden aan voor de assen van overledenen. En het grootst mogelijke respect staat daarbij centraal.”