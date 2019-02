“Amusement kan ook zonder alcohol”: alcoholvrije Galerie Wulder schakelt tandje bij tijdens Tournée Minérale JVS

03 februari 2019

20u58 0 Sint-Niklaas Een ontmoetingsplek én een ruimte voor creatieve zielen, dat is wat Galerie Wulder sinds enkele maanden aanbiedt in de Ankerstraat in Sint-Niklaas. Het is ook een plek waar bewust géén alcohol wordt geschonken. En dat wordt in deze Tournée Minérale-maand natuurlijk extra in de verf gezet.

“Een plek voor ‘ulder’ en ‘gulder’, samen is dat ‘wulder’.” Zo verklaart oprichtster Debby Vercauteren de naam Galerie Wulder. Beknopt omschreven is het een sociaal-culturele ontmoetingsplek, die sinds oktober een geweldig pand in de Ankerstraat een nieuwe bestemming heeft gegeven. “Dit is een plek voor iedereen, voor jullie, voor ‘ulder’ en ‘gulder’ dus. We willen hier met creatieve mensen voor beweging en energie zorgen in deze stad. We hebben heel wat ruimte en kunnen mensen dan ook de nodige ruimte aanbieden om hun ideeën vorm te geven. We werken intussen ook samen met het jonge kunstencentrum Bleek. En we hebben hier al heel wat uiteenlopende activiteiten en evenementen gehad, van een meditatief ligconcert, concerten, boekvoorstellingen, theaterworkshops tot een dansavond. Deze maand bijvoorbeeld zijn er ook lessen tai chi en yoga. Alles is eigenlijk mogelijk. We reiken de hand naar iedereen die een leuk idee heeft.”

Bassta

Galerie Wulder beschikt over twee polyvalente ruimtes, een tentoonstellingsruimte en ‘Bassta’, een ‘Bewust Alcoholvrije Sociale Staminee’. Daarmee is het ook het enige volledig alcoholvrije café in Sint-Niklaas. “Niet omdat we mensen die alcohol drinken willen weren. We willen wél een alternatief aanbieden. Alcohol is alomtegenwoordig. Hier is dat bewust niet het geval. Amusement kan ook zonder alcohol, vinden wij. Bij de start van Tournée Minérale willen we dat nog eens in de kijker zetten. We hebben het voorbije weekend een kick-off georganiseerd, met muziek, eten en drinken. Bij ons zijn dat onze eigen limonades, lekkere mocktails, fijne theetjes en alcoholvrije bieren en wijn. Volgende zondag 10 februari is er om 14 uur ook een theeworkshop van het Sint-Niklase RELeaSe Tea. En om het slotmoment te vieren van Tournée Minérale, houden we op vrijdag 1 maart ook een ‘silent disco’.”

Galerie Wulder is nog op zoek naar extra vrijwilligers om de werking uit te bouwen. “We zijn momenteel van donderdag tot en met zondag open. We willen graag naar een dagelijkse werking gaan, waarvoor we een oproep doen naar vrijwilligers.” Op donderdag 7 en zaterdag 9 februari zijn er infodagen voor geïnteresseerde vrijwilligers, telkens van 10 tot 17 uur.

Info: Galerie Wulder, Ankerstraat 14-16 in Sint-Niklaas, www.galeriewulder.be, Facebook: ‘Galerie Wulder’.