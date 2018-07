"Agressie op bussen neemt sterk toe" CHAUFFEURS DE LIJN LEGGEN WERK NEER NA ONTSLAG COLLEGA JORIS VERGAUWEN

10 juli 2018

02u41 0 Sint-Niklaas Chauffeurs van De Lijn in Sint-Niklaas hebben gisteren tussen 11 en 13 uur het werk neergelegd. Ze wilden daarmee de toenemende agressie op de bussen in de stad aanklagen, maar ook hun solidariteit betuigen aan een collega die onlangs werd ontslagen nadat hij reageerde op een agressieve reiziger.

Volgens de chauffeurs van De Lijn neemt de agressie op de bussen in Sint-Niklaas de laatste tijd sterk toe. Daarom voerden ze gisteren actie aan de stelplaats in Europark-Zuid, waar zowat zeventig chauffeurs twee uur het werk neerlegden. "Een derde van alle feiten van agressie tegenover buschauffeurs in heel Oost-Vlaanderen gebeurt in Sint-Niklaas", klonk het bij de vakbonden. "Dat is een heel verontrustende evolutie. We vragen dan ook passende maatregelen, onder meer in samenwerking met de lokale besturen en politiediensten. Waarom geen verbod op openbaar vervoer voor mensen die zich schuldig maken aan geweld op de bus? Er moeten nu tijdelijk ook extra controleurs komen." Maandagochtend, net voor de actie, waren er nog twee incidenten. Een man bespuwde een chauffeur aan het station, een andere chauffeur was het slachtoffer van ernstige verbale agressie.





Onmenselijke reactie

Rechtstreekse aanleiding voor hun actie gisteren was ook het plotse ontslag van hun collega Dirk Baert (53) uit Sint-Pauwels, die al elf jaar buschauffeur is. In 2012 werd hij al eens bewusteloos geschopt door een groep jongeren. Na een incident met een reiziger op het Stationsplein vorige week is hij nu ontslagen. "Een man sprong nog op de bus toen de deuren aan het sluiten waren", doet de ontslagen chauffeur zijn verhaal. "Ik heb hem willen duidelijk maken dat het niet kan wat hij deed. Hij werd agressief en probeerde mijn vingers om te plooien. Uit een paniekreactie heb ik hem met de vlakke hand teruggeslagen, waarna hij een vuistslag uitdeelde." De vakbonden vragen begrip "Als chauffeur moet je steeds kalm blijven, maar wij begrijpen dat iemand die door dergelijk trauma is gegaan en opnieuw wordt bedreigd wel heftig kan reageren. De Lijn reageerde hier onmenselijk op met een ontslag."





Maatregelen genomen

De directie van De Lijn Oost-Vlaanderen bevestigt dat er meer feiten van agressie zijn in Sint-Niklaas. "Dat ontkennen we zeker niet. Bij het incident heeft onze chauffeur echter verkeerd gereageerd. In het belang van de reizigers en ook om het respect voor onze chauffeurs te vrijwaren, hebben we geoordeeld dat we hem moesten ontslaan", aldus woordvoerder Marianne Thysbaert. "Na het gesprek met de vakbonden is er wél een akkoord bereikt over een reeks maatregelen. Er zal betere begeleiding en opvolging worden georganiseerd voor chauffeurs die te maken krijgen met agressie. De komende week voeren we ook intensievere controles. We gaan verder een campagne opstarten, om respect te vragen voor chauffeurs. En dan zijn er ook nog controles gepland met de politie."





Een verbod op openbaar vervoer wil De Lijn Oost-Vlaanderen liever niet.