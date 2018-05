"AED-cursus voor elke inwoner" 31 mei 2018

02u58 0

N-VA-gemeenteraadslid Filip Herman stelt voor dat de stad opleidingsmomenten organiseert over reanimeren en defibrilleren. "Bedoeling zou zijn om zoveel mogelijk inwoners aan te sporen om deze opleiding te volgen. Een samenwerking met bijvoorbeeld het Vlaams Kruis of andere organisaties zou daarvoor aangewezen zijn." Sinds 2015 is Sint-Niklaas een 'hartveilige stad', door het engagement om 10 procent van het personeel een opleiding aan te bieden over AED-toestellen. Met die toestellen kan een elektrische schok worden toegediend bij levensbedreigende hartritmestoornissen. "Het aanbieden van AED-toestellen alleen heeft weinig nut. Hoewel een AED-toestel veilig is en gesproken instructies geeft, hebben nog veel mensen schrik om zo'n toestel te gebruiken. Daarom zouden zo'n bijkomende opleidingen nuttig zijn. Wekelijks worden in ons land immers zo'n 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand", aldus Filip Herman, die ook vraagt om de AED-locaties beter kenbaar te maken. (JVS)