"56% inwoners wil meer betrokken worden bij beleid" 16 maart 2018

Uit een enquête van Open Vld in Sint-Niklaas blijkt dat een meerderheid van de inwoners meer betrokken wil worden bij het beleid. "56 procent wil een grotere betrokkenheid en vindt dat het stadsbestuur onvoldoende rekening houdt met hun verzuchtingen en vragen. Burgers willen ook snéller betrokken worden bij grotere projecten", maakt Ine Somers (Open Vld) een balans op van de eerste burgerbevraging van haar partij. "Nog opvallend: een knip in het verkeer rond de Grote Markt wordt in vraag gesteld. 58 procent is er zelfs tégen. Wel wil men meer alternatieven om de auto te weren, dus liever verkeersluw dan verkeersvrij. Randparkings vindt 65 procent een goed idee, net als het inrichten van parkeergebouwen. Een extra in- en uitrit voor de parking Grote Markt vindt 40 procent een goed idee." Het grijze, betonnen imago van de stadskern komt ook naar voor. "68 procent wil daar verandering in. Bijna net zoveel respondenten willen ook meer inzetten op duurzame energie. En ook opvallend, over de netheid van de stad: 62 procent vindt de stadskern niet proper genoeg." Open Vld is intussen bezig met een tweede bevraging rond andere thema's. Op woensdag 28 maart houdt de partij een brainstormsessie met en voor inwoners met als thema 'een nieuwe invulling voor het stadscentrum'. Info: Facebook 'Zuurstof Sint-Niklaas', inschrijven via contact@geertvandrom.be.





