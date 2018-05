"21 maanden oud toen vader stierf" GEDENKPLAAT OP TEREKEN EERT BEMANNING BRITSE BOMMENWERPER WO II YANNICK DE SPIEGELEIR

28 mei 2018

02u27 0 Sint-Niklaas Op begraafplaats Tereken hebben de Nationale Strijdersbond (NSB) en Sint-Niklazenaar William Albertyn een gedenkplaat onthuld, 74 jaar na de fatale crash van een Britse bommenwerper op Heimolen. Het eerbetoon werd bijgewoond door familieleden van de zevenkoppige bemanning uit Engeland en Canada.

74 jaar geleden, in de nacht van 21 op 22 mei 1944, stortte een bommenwerper van de Britse Royal Air Force neer aan Heimolen in Sint-Niklaas. In het vliegtuig zaten zeven bemanningsleden: vijf Engelsen en twee Canadezen tussen 19 en 24 jaar oud. De Lancaster stortte neer nadat hij in het vizier was gekomen van een Duits jachtvliegtuig. Alle bemanningsleden kwamen om en vonden hun laatste rustplaats op het kerkhof van Tereken.





In Sint-Niklaas werd de crash al meerdere keren herdacht. Zaterdag werd een nieuwe gedenkplaat onthuld die een plaats krijgt aan de graven van de Lancasterbemanning.





De tweeling Victor en Louise, beiden 13 jaar oud, legden foto's en bloemen neer bij de graven van de oorlogshelden. De plechtigheid werd in goede banen geleid door Andy Daelman van de Nationale Strijdersbond van Waasmunster.





Ook voor drie Franse piloten die het leven lieten op 30 mei 1940 werd een korte ceremonie gehouden. "Het is goed én noodzakelijk dat wij de doden herdenken die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid", sprak burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA), die de plechtigheid samen met eerste schepen Christel Geerts (sp.a) bijwoonde.





Niet vergeten

Ook enkele familieleden van de omgekomen bemanning zakte speciaal uit Engeland af naar Sint-Niklaas om de plechtigheid bij te wonen. "Ik was slechts een baby van 21 maanden oud toen mijn vader (Donald Bruty, red), toen 24 jaar oud, om het leven kwam. Ik ken hem vooral door de verhalen die mijn grootmoeder over hem vertelde. Voor mij betekent het heel veel dat Sint-Niklaas hem nog steeds niet vergeten is", zegt Donna Henry, die een briefje neerlegde aan het graf met haar vader met het opschrift: 'Ik wou dat ik je langer had gekend dan 21 maanden. Je bent ons te vroeg ontnomen.'





Volgend jaar is het exact 75 jaar geleden dat de crash plaatsvond. Ook dan zal de Nationale Strijdersbond een herdenking organiseren.





"We wilden echter geen moment langer wachten om de gedenksteen op het kerkhof te plaatsen. De naaste familieleden van de gesneuvelde bemanning worden al een dagje ouder en we vinden het belangrijk dat ze hier aanwezig konden zijn."





"Ook de 97-jarige kapitein die het bevel had over de Lancaster is nog in leven. Hij kon er deze keer helaas niet bij zijn omdat zijn gezondheid het niet meer toelaat", aldus Petra Faes, penningmeester van NSB Waasmunster.