“20 procent korting bij cash betaling standgeld” - Fraudezaak bij stadsdiensten groter dan verwacht: mogelijk al meer dan 100.000 euro ‘verdwenen’ JVS

10 december 2018

19u07 0 Sint-Niklaas De fraudezaak bij de Sint-Niklase stadsdiensten is groter dan verwacht. Het intern en gerechtelijk onderzoek is nu al meer dan een maand bezig en nog lang niet afgerond. De verduistering van standgelden van kermis- en foorkramen zou al jarenlang aan de gang zijn geweest. Foorkramers kregen ook 20 procent korting als ze het standgeld cash betaalden. Tot nu toe zou het al om meer dan 100.000 euro gaan dat ‘verdwenen’ is, al wil niemand uit het schepencollege dat formeel bevestigen. “We moeten het volledige onderzoek afwachten”, klinkt het.

Het was schepen voor Foren en Kermissen Gaspard Van Peteghem (sp.a) die dit najaar de kat de bel aanbond, na aanwijzingen van gesjoemel bij het innen van standgelden bij kermissen en foren. Het Sint-Niklase schepencollege startte meteen met een intern onderzoek én diende klacht in bij het gerecht met burgerlijke partijstelling. De stad schakelde ook een externe auditeur in van de Vlaamse overheid, die momenteel een onderzoek voert bij de stadsdiensten.

Alles draait om het innen van standgelden van kermis- en foorkramers door het bevoegde personeelslid van de stad, dat intussen al meer dan een maand preventief geschorst is. Uit de eerste interne vaststellingen bleek dat het verdachte personeelslid al langer standgelden verduisterde. Hij moest de ontvangen bedragen aan de stadsdienst Financiën bezorgen, maar dat gebeurde niet zoals voorgeschreven. Of er ook met standgelden van de donderdagse markt werd gesjoemeld, wordt ook nog verder onderzocht.

“Gigantisch dossier”

Het onderzoek duurt nu al een maand en is nog lang niet afgerond. Over de fraudezaak wordt op dit moment niet gecommuniceerd, maar er wordt wél aangegeven dat het om een “gigantisch dossier” gaat. Naar verluidt loopt het verduisterde bedrag tot nu toe al op tot meer dan 100.000 euro. “Er is een onderzoek aan de gang en ook het parket is ermee bezig. Het is een serieus dossier, maar meer kan én mag ik daarover nu niet zeggen”, stelt schepen Gaspard Van Peteghem (sp.a). “Het is natuurlijk wel erg om dit tegen te komen. Ik heb jarenlang mijn uiterste best gedaan voor de markten en foren. Maar nogmaals, het onderzoek is bezig en werkelijk álles wordt nagekeken. Als de feiten worden bevestigd, zal er een zware straf volgen. Maar op dit moment is het te vroeg om verdere uitspraken te doen. We moeten het onderzoek afwachten.”

Korting

Wat de foorkramers zelf aangeven, is dat ze bij het betalen van hun standgeld werden verzocht om dat cash over te maken. Dan kregen ze ook 20 procent korting. Wat verder ook wordt onderzocht, is de mogelijke betrokkenheid van andere personeelsleden van de stad, met name bij de dienst Financiën.

Dat het een erg delicate zaak is, mag duidelijk zijn. Ook schepen voor Personeel Peter Buysrogge (N-VA), die vanaf januari het departement Financiën overneemt, is voorzichtig met commentaar. “We hebben met het schepencollege alle nodige stappen gezet, specifiek naar de ambtenaar én procedureel. Het onderzoek loopt op verschillende fronten. Dat gebeurt intern, maar ook met een audit van de overheid en via gerechtelijke weg. De ernst van de situatie is duidelijk, vandaar ook de onderzoeken op verschillende niveau’s. We zullen dit dossier niet laten rusten. Het is evenwel nog te vroeg om in te gaan op wat er moet veranderen. Feit is wel dat er zich nu een opportuniteit stelt. Na deze onafhankelijke audit zullen er ongetwijfeld beleidsaanbevelingen komen met concrete stappen die we moeten zetten, om dit in de toekomst te vermijden. Hoelang het onderzoek nog duurt, is moeilijk te zeggen. We verwachten dat we in het voorjaar meer duidelijkheid zullen krijgen.”

Lees ook: Marktleider verdacht van gesjoemel: “Mogelijk tienduizenden euro’s verduisterd"