"1,5 miljoen euro uitgegeven aan studiebureau's" 24 mei 2018

De bestuursmeerderheid N-VA-sp.a-Groen gaf deze bestuursperiode meer dan 1,5 miljoen euro uit aan externe studiebureau's, zo becijferde oppositieraadslid Jos De Meyer (CD&V). "Anderhalf miljoen euro is véél geld, zelfs een veelvoud van wat er in de vorige bestuursperiodes naar externe studies ging", stelt De Meyer. "Het is bovendien geld dat niet altijd op de meest efficiënte manier is aangewend. Kijk naar de studie voor het bomenbeleidsplan of de studie voor de verfraaiing van de Grote Markt: die waren geen meerwaarde en hadden ongetwijfeld door de eigen stadsdiensten kunnen worden uitgevoerd. De Stationsomgeving-Noord is dan weer een schitterend voorbeeld van hoe het niet moet. Bovendien lijkt deze meerderheid soms extern gezag op te zoeken, want een te groot aandeel in het besluitvormingsproces ligt zo in de handen van externe studiebureau's, terwijl die zeker niet altijd de lokale gevoeligheiden kennen. Er kan meer worden gedaan door eigen stadsdiensten, in combinatie met méér dialoog met de inwoners." Volgens schepen voor Financiën Christel Geerts (sp.a) is de kritiek niet terecht. "Er is in de vorige bestuursperiode aan zeven ruimtelijke uitvoeringsplannen gewerkt, nu aan een dertigtal. We hebben véél werk verzet. Daarvoor is ook extra personeel ingezet, maar niet alles kan door de eigen diensten gebeuren." (JVS)