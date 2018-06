Woonproject Bunderhof in impasse JURIDISCH STEEKSPEL ROND NIEUWE WIJK AAN MOLEN ANTHONY STATIUS

02u49 0 Sint-Martens-Latem Projectontwikkelaar IPON heeft voor de vijfde keer een vergunning gekregen voor een nieuwe woonwijk aan de oude molen in het centrum. De buurt verzet zich er al acht jaar tegen. Het gemeentebestuur gaat voor de vijfde keer in beroep. Het dossier zit in een impasse.

De strijd om een verkaveling van twee hectare grond in hartje Latem blijft duren. In 2011 kreeg projectontwikkelaar IPON van het vorige gemeentebestuur - VLD en Samen - een bouwvergunning voor een nieuwe woonwijk aan de staakmolen in het centrum van Sint-Martens-Latem. Deze vergunning werd door omwonenden aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.





IPON diende nu voor de vijfde keer een aanvraag in, dit keer voor het project Het Bunderhof, een wijk van achttien woningen. Dat stuit opnieuw op verzet van de buurt en werd door het gemeentebestuur geweigerd. Toch kreeg IPON opnieuw een vergunning van de provincie Oost-Vlaanderen.





Grote vraag

Projectontwikkelaar Peter De Nil blijft erin geloven. "Veel mensen dromen van een stek in Sint-Martens-Latem, maar de hoge vastgoedprijzen en een beperkt aanbod maken dit onmogelijk. Het Bunderhof zou komen op één van de laatste grote beschikbare stukken grond in het centrum. Het gaat om een grond van 20.000 vierkante meter - zo'n drie voetbalvelden groot - gelegen in een "strategisch te ontwikkelen binnengebied".





De plannen liggen klaar: twaalf nieuwe woningen in de typische Latemse cottagestijl, incluis rieten dak, en zes aaneengesloten bebouwingen. Ondertussen staan al heel wat gezinnen op de wachtlijst. Het Bunderhof is bestemd voor de jongeren van Sint-Martens-Latem en mensen uit de onmiddellijke omgeving. De vraag blijft of we nu kunnen beginnen bouwen of dat het opnieuw tot een procedureslag met de gemeente komt. Voor het intrekken van de initiële vergunning werd het bestuur in 2016 door de Gentse rechtbank veroordeeld tot een boete van 400.000 euro."





Omwonende

Het gemeentebestuur reageert verbaasd op de uitspraken van IPON. "Men heeft verschillende verkavelingsaanvragen ingediend die onwettig zijn" klinkt het. "Door een omwonende zijn alle vergunningen gesneuveld. De stillegging van het project is niet het gevolg van een foutief optreden van de gemeente."





"Het is onjuist dat het gemeentebestuur werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 400.000 euro. IPON vorderde 1 euro provisionele schadevergoeding op een door henzelf geraamd bedrag van 400.000 euro schade. Dit aspect werd uitgesteld. Bovendien wordt momenteel het beroep behandeld. Ook tegen de laatste vergunning tekenen wij en omwonenden beroep aan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen."