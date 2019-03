Woning Van Wassenhove tijdelijk op Airbnb: Logeren in een architecturaal meesterwerk Anthony Statius

26 maart 2019

10u34 0 Sint-Martens-Latem Architectuur- en kunstliefhebbers kunnen deze zomer logeren in Woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem. Wie een weekendje wil wegdromen in het modernistisch meesterwerk van Belgisch architect Juliaan Lampens kan de woning boeken vanaf 7 mei bij Museum Dhondt-Dhaenens.

“De woning vormt de ideale uitvalsbasis om Latem en de Leiestreek te verkennen”, zegt Charlotte Crevits van Museum Dhondt-Dhaenens. “Er zijn verschillende wandel- en fietsroutes in de omgeving van de woning en fietsen staan ter beschikking van de huurders van de woning. Door het boeken van een verblijf ondersteunen logés ook mee het residentieprogramma dat door ons museum in de woning georganiseerd wordt. Enkele artists-in-residence die al in de woning verbleven zijn Maarten Inghels en Aukje koks.”

De woning is beschikbaar van 7 mei tot en met 31 oktober en de prijs bedraagt 500 euro voor twee nachten. Er is plaats voor twee personen en gedurende het verblijf krijg je gratis toegang tot het museum. Boeken kan vanaf vrijdag 29 maart om 14 uur via de Airbnb-link op de website www.museumdd.be/nl/kortverblijf.