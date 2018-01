Woning Van Wassenhove beschermd 02u51 0 Foto Anthony Statius Het huis is op 21 januari te bezoeken.

De Woning Van Wassenhove in Sint-Martens-Latem wordt beschermd door de Vlaamse Overheid. Het huis werd ontworpen door architect Juliaan Lampens en is eigendom van de Universiteit Gent. Na zijn woning in Eke, Bedevaartskapel Onze-Lieve-Vrouw van Kerselare in Edelare en de bibliotheek van Eke is het al de vierde realisatie van Lampens die als monument wordt geklasseerd.





De woning dateert van eind jaren 60 en in 2012 schonk eigenaar Albert Van Wassenhove ze aan de Universiteit van Gent. De UGent diende een beschermingsaanvraag in en gaf de woning langdurig in bruikleen aan het Museum Dhondt-Dhaenens in Deurle. Het huis werd in 2015 gerestaureerd. Intussen is het een plaats voor dialoog en ontmoeting geworden. Het kan ook een plek zijn waar kunstenaars of kleine collectieven projecten uitwerken. In de zomer kunnen architectuur- en kunstliefhebbers er kort verblijven. Het volgende publieke bezoekmoment is op zondag 21 januari. Gegidste groepsbezoeken kunnen op maandag na reservatie via info@museumdd.be. (ASD/VDS)