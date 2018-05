Werkstraf voor inbreker die zoontje inzette 25 mei 2018

Een 45-jarige man heeft gisteren een werkstraf van 120 uur gekregen voor een inbraak in Sint-Martens-Latem waarbij hij volgens het parket zijn zoontje zou ingezet hebben. Toen de dochter van de bewoners van het huis thuis aankwam, trof ze Mohamed C., die op het moment van de feiten een enkelband droeg, en zijn zoontje op de oprit aan. Hij beweerde toen dat hij er was om te zien of er nog werken nodig waren aan het zwembad. Toen hij zag dat er niemand thuis was, zou hij meteen vertrokken zijn. Eenmaal binnen zag de dochter dat het hele huis overhoop was gehaald. Een buit hadden vader en zoon C. niet gemaakt.





De man ontkende in de rechtbank nog steeds de feiten. Dat het OM vermoedt dat de beklaagde zijn zoon gebruikte om in het huis binnen te raken, raakte ook nog eens een gevoelige snaar. "Dat is echt beledigend voor mij. Alsof ik een slechte vader ben. Ik ben geen heilige, maar dat ik met mijn zoon zou gaan inbreken?" (JEW)