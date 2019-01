Welzijn schroeft belastingverlaging al na maand terug Anthony Statius

29 januari 2019

09u00 0 Sint-Martens-Latem Welzijn heeft de vermindering op personenbelasting en economische bedrijvigheid – zoals verwacht – terug ingetrokken. Het voorstel van oppositiepartij Voor Latem en Deurle (VLD) werd in december mee goedgekeurd door de toenmalige meerderheidspartijen Samen en N-VA. Welzijn, die nu een absolute meerderheid heeft, maakte de belastingverlagingen maandagavond ongedaan.

Op de laatste gemeenteraad van de vorige legislatuur duwde oppositiepartij VLD een voorstel tot verlaging van de gemeentebelasting op de personenbelasting –van 5,5% naar 5 % - en een verlaging van de gemeentebelasting op de economische bedrijvigheden - van 110 naar 55 euro – erdoor met de hulp van de toenmalige meerderheidspartijen Samen en N-VA. Dit tot groot ongenoegen van Welzijn, de partij van burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele, die het voorstel met een stemming van 11 tegen 7 zetels zag goedgekeurd worden. Nu de politieke kaarten opnieuw geschud zijn, werden beide belastingverlagingen op de gemeenteraad van maandag 28 januari teruggeschroefd door Welzijn, die als enige meerderheidspartij 10 op 19 zetels heeft.

“Een gemiste kans”, zegt VLD-fractieleider Nicolas Bosschem. “Deze beslissing wordt niet gedragen door de vertegenwoordigers van de meerderheid van de bevolking. Welzijn kiest resoluut een belastingverhoging.” Eerder op de gemeenteraadszitting trokken oppositiepartijen VLD en Samen-N-VA reeds hun voordrachten in algemene vergaderingen van verschillende samenwerkingsverbanden en intercommunales in. “Als Welzijn het nodig acht om al de belangrijke mandaten naar zich toe te trekken en ons enkel deze te geven waarin men het standpunt van het bestuur dient te verkondigen, hoeft het voor ons niet. We hopen dat de aangekondigde samenwerking en inspraak in de toekomst anders zal worden ingevuld”, aldus Bosschem.

“Dit voorstel lijkt op het eerste gezicht mogelijk en aantrekkelijk, maar op termijn zal dit nefast zijn voor de dienstverlening en de slagkracht van de gemeente”, zegt burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele (Welzijn). “Het VLD-voorstel suggereert dat de inkomsten van de gemeente enkel gebruikt moeten worden voor exploitatie-uitgaven. Maar daarnaast dient een gemeente ook te investeren en de schulden uit het verleden af te bouwen. Tijdens de voorbije legislatuur heeft het gemeentebestuur een zuinig beleid gevoerd. Hierdoor stegen de exploitatiekosten inderdaad minder snel dan de inkomsten, maar daaruit besluiten dat er ruimte is om de belastingen nogmaals te laten dalen is kortzichtig. Net dankzij dat overschot kon het bestuur in de periode 2013-2017 ruim 10,6 miljoen duurzame en strategische investeringen doen, terwijl de schuldenlast toch met 49% is gedaald en ook de belastingen verlaagd werden. We gaan verder op deze ingeslagen weg.”

“Investeren én een belastingverlaging zijn, door het zuinige beleid dat de voorbije jaren gevoerd, wel perfect combineerbaar”, zegt voormalig schepen van financiën Peter Draulans (Samen-N-VA). “De gemeente moet geen spaarkas zijn waar het geld van haar inwoners wordt geparkeerd. Voor onze partij is dit geen politiek spelletje, maar een keuze op basis van een grondige analyse van de cijfers. Zelfs met deze verlagingen behoudt het gemeentebestuur voor de komende zes jaar een investeringsruimte van om en bij de 20 miljoen euro, een gigantisch groot bedrag.”